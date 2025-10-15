Vox ve a Sanz como un "cortafuegos" al frente de Sanidad: "Moreno no tiene ni idea de cómo afrontar el problema"

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha considerado que el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero andaluz de Sanidad, junto al área de Presidencia y Emergencias, no es más que un "cortafuegos" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido poner porque "no tiene ni idea de cómo afrontar el problema" que existe en el sistema público sanitario.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, después de que Moreno haya anunciado este miércoles que Antonio Sanz será finalmente el nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tras la dimisión de Rocío Hernández la pasada semana como consejera de Salud y Consumo por la crisis del cribado de cáncer de mama.

Para Gavira, el presidente de la Junta, nombrando a Sanz como nuevo consejero de Sanidad, lo que hace es "poner un cortafuegos para derivar los problemas que está teniendo la atención sanitaria" y demuestra que "no tiene ni idea" de cómo afrontarlos. Se ha mostrado convencido de que Sanz "no va a resolver los problemas, por mucha experiencia política que tenga y, desde luego, de salud no conoce nada".

"El chico para todo, el señor Sanz, se va a dedicar a gestionar la atención sanitaria de los andaluces cuando no conoce nada", ha indicado Gavira, quien ha insistido en que Moreno intenta "poner un cortafuegos para que no llegue el incendio al Palacio de San Telmo, pero no se da cuenta de que ya lo tienen dentro".

"Y el señor Sanz, que tampoco sabe de temas de bomberos, pues va a ser quien apague el incendio de la atención sanitaria en Andalucía", ha ironizado Gavira.

En su opinión, es evidente que "nadie quería asumir la titularidad de esa consejería" y, por eso, Moreno ha tenido que poner a Sanz al frente de Sanidad, lo que además "viene a demostrar la poca importancia" que el presidente da a la atención sanitaria que recibimos los andaluces.

Se ha mostrado convencido de que Moreno "no tiene un plan" para el sistema sanitario público y se limita a gestionar como lo hacían los anteriores "gobiernos del PSOE-A".

"No tiene ni idea de cómo afrontar el problema; no tiene ni idea de cómo gestionar la principal competencia que tienen encomendada", ha insistido Manuel Gavira, para quien Sanz se va a dedicar a "politiquear" al frente de la Consejería de Sanidad y "no va a resolver" los problemas.

Para Gavira, la política sanitaria de Moreno consiste en "parches, propaganda, publicidad institucional, y recursos a los sindicatos para que no salgan a la calle y se manifiesten".

Ha añadido que los andaluces se han dado cuenta de que la atención sanitaria "no es lo principal" para Moreno, sino "no perder ni un voto". "Está jugando con la salud de los andaluces y eso sí que no lo vamos a consentir", ha apuntado.