Vuelca un camión en la A-92 en Huétor Tájar (Granada) y provoca retenciones al dejar parte de la carga en la vía

Archivo - Vista general de la autovía A-92 a su paso entre las comarcas del Poniente y la Vega de Granada. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha volcado este lunes en la autovía A-92 a la altura del término municipal de Huétor Tájar donde parte de su carga ha quedado en la vía y se producen retenciones de tráfico y cortes de carriles por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) para procurar la circulación sentido Sevilla.

Así lo ha informado el sistema 112 de la Agencia Andaluza de Emergencias que recoge que el siniestro se ha producido en torno a las 10,30 horas en el kilómetro 200, y que se están produciendo congestiones de tráfico, si bien la DGT ha habilitado el arcén derecho y un carril de incorporación cercano para poder circular por la zona.

Al parecer el camión contenía madera que ha quedado esparcida por la autovía, por lo que se trabaja para la retirada del material y para poder volver a abrir los dos carriles de la A-92 en sentido Sevilla.