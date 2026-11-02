Vueling conecta Andalucía con el invierno europeo con 38 rutas y cerca de tres millones de plazas

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SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Escapadas a Londres o París, conexiones con las islas y una nueva ruta entre Granada y Valencia forman parte de la programación de Vueling para este invierno en Andalucía, donde la aerolínea ha previsto cerca de tres millones de asientos y 38 rutas repartidas entre los seis aeropuertos de la comunidad.

La oferta de la compañía del grupo IAG concentra su mayor volumen en Sevilla y Málaga, que superan, respectivamente, los 1,2 millones y el millón de plazas. Entre las novedades figuran la incorporación de la conexión entre Granada y Valencia y la continuidad durante la temporada invernal de los vuelos entre la capital andaluza y Londres-Heathrow, que complementan los que ya opera con Londres-Gatwick.

En Granada, la principal novedad será el estreno de la ruta a Valencia, que se incorpora a una programación de seis conexiones y más de 400.000 asientos durante el invierno. La oferta de Vueling desde este aeropuerto se completa con Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Tenerife-Norte y Palma de Mallorca.

Málaga, por su parte, contará con más de un millón de plazas distribuidas en 14 rutas, nueve nacionales y cinco internacionales. Estas últimas permitirán volar a Ámsterdam, Bruselas, Londres-Gatwick, París-Orly y Zúrich.

Dentro de España, la programación desde el aeropuerto malagueño incluye Tenerife-Norte, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Barcelona, Bilbao, Palma de Mallorca, Ibiza y Santiago de Compostela.

Barcelona estará presente en la programación de Vueling desde los seis aeropuertos andaluces. En Almería, la compañía ha previsto cerca de 40.000 asientos para esta conexión, mientras que en Córdoba ofertará alrededor de 12.000 plazas.

En Jerez de la Frontera, la aerolínea alcanzará cerca de 90.000 asientos entre sus rutas con Barcelona y Palma de Mallorca. Con esta programación, Vueling señala que es la única compañía aérea con presencia en los seis aeropuertos de Andalucía.

La oferta andaluza se enmarca en una programación de cerca de 15 millones de asientos para el conjunto de su red durante el invierno, de los que 14,5 millones corresponden a vuelos en España con destinos nacionales e internacionales.

Las conexiones entre ciudades españolas sumarán 7,2 millones de plazas, un 4% más que en la temporada anterior. En el ámbito internacional, la compañía ha programado cerca de dos millones de asientos entre España y Francia, también con un incremento del 4%, y 1,6 millones entre España e Italia, un 16% más.

La programación incluye además dos millones de plazas entre la Península y Baleares. Barcelona, principal base operativa de Vueling, concentrará diez millones de asientos y una red de 90 destinos durante la temporada invernal.

Según la programación facilitada por la aerolínea, Sevilla dispondrá de 14 rutas y aumentará un 20% sus asientos internacionales durante el invierno. La conexión con Heathrow contará con cerca de 50.000 plazas, mientras que París-Orly dispondrá de 95.000.

La oferta sevillana también incluye la incorporación de Ibiza y refuerzos en varias conexiones nacionales. En concreto, la ruta con Santiago de Compostela superará los 70.000 asientos, un 13% más; la de Bilbao rebasará las 100.000 plazas, con un incremento del 8,5%, y la de Fuerteventura contará con más de 14.000, un 5% más.

Las conexiones desde Sevilla incluyen asimismo otros destinos de los archipiélagos, como Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife-Norte y Palma de Mallorca, además de ciudades como Barcelona y Valencia y el destino marroquí de Esauira.