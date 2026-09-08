La Vuelta 2026 en Sevilla: estas son las calles cortadas y el recorrido este miércoles

Participantes de la Vuelta ciclista a España recorren las calles. Imagen de archivo. - CARLOS CID / EUROPA PRESS

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla se prepara para acoger este miércoles, 9 de septiembre, la decimoséptima etapa de La Vuelta Ciclista a España, cuya 81ª edición se celebra entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre. La carrera regresa a la capital andaluza dos años después de su última llegada, en 2024, y lo hace con un recorrido que atravesará buena parte de la ciudad. Los principales cortes de tráfico en Sevilla por La Vuelta, así como las restricciones en varios aparcamientos públicos, comenzarán desde este martes.

La gran pregunta para los conductores será qué calles estarán cortadas al tráfico, a qué hora comenzarán las restricciones y cuál será el recorrido de La Vuelta por Sevilla.

ESTE ES EL RECORRIDO DE LA VUELTA POR SEVILLA

La carrera ciclista entrará en Sevilla alrededor de las 17,00 horas por el paso superior de la SE-20 de la carretera A-8002 (carretera de La Rinconada), accediendo a la ciudad por el barrio de San Jerónimo.

Desde ahí, el pelotón continuará su recorrido por el casco urbano por calle Medina y Galnares, avenida San Jerónimo, Glorieta Olímpica, avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, avenida Torneo, Puente Cristo de la Expiración, avenida Expo 92, avenida Ronda de Triana, calle López de Gomara, Glorieta República Dominicana, calle Santa Fe, calle Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros, Paseo de las Delicias y Paseo de Cristóbal Colón.

La meta estará situada en el Paseo de Colón, frente a la Maestranza, donde finalizará la etapa.

¿CUÁLES SERÁN LOS CORTES DE TRÁFICO?

En concreto, desde las 22,00 horas de este martes estará cortado el Paseo de Colón, en ambos sentidos, entre el Puente de Isabel II (Puente de Triana) y el Puente de San Telmo, para las labores de montaje de la zona de meta.

Desde las 7,00 horas del mismo día de la carrera, este miércoles, en el entorno de la zona de meta, en el Paseo de Colón, quedarán cortadas las calles aledañas como el Paseo de las Delicias (desde la Glorieta de los Marineros), avenida de Chile, calle Palos de la Frontera, calle La Rábida, calle Doña María de Padilla, avenida de Roma, calle Postigo del Carbón, calle Dos de Mayo (hasta calle Temprado) y calle Adriano (desde calle Pastor y Landero).

El tráfico que circule por estas calles se desviará desde calle Santander hacia calle Temprado, que cambiará de sentido, para continuar por calle Dos de Mayo, calle Arfe, calle Adriano y calle Santas Patronas, hasta desembocar en calle Reyes Católicos.

Asimismo, desde las 15,30 horas quedarán cortados los accesos a las vías por las que discurre la carrera. La carrera transcurrirá con el tráfico cerrado por todo el circuito, salvo en aquellas vías que dispongan de mediana de obra civil de separación de ambos sentidos. En aquellos tramos en los que la mediana se interrumpa, se señalizarán dichos espacios con elementos de balizamiento adecuados (vallas, New Jersey y conos).

AFECCIONES A LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS

En relación con los aparcamientos públicos afectados, se establecerán determinadas restricciones tanto en su funcionamiento como en el acceso y salida de los mismos, que serán las siguientes: parking Paseo Colón, corte de acceso en horario de 8,00 a 21,00 horas; parking Mar de Plata, corte de acceso y salida en horario de 15,30 a 18,00 horas; parking Virgen de Luján, corte de acceso y salida en horario de 15,30 a 18,00 horas; y parking avenida de Roma, corte de acceso y salida en horario de 8,00 a 19,00 horas.

La apertura de las vías afectadas será progresiva, con la previsión de que, aproximadamente, el trazado por el que discurre La Vuelta quede libre sobre las 18,00 horas, mientras que la zona de meta, en el Paseo de Cristóbal Colón, permanecerá cortada al tráfico hasta las 21,30 horas aproximadamente.