La Vuelta, el Balneario de Alhama, la Carrera del Agua de Lanjarón y Naturgy, Premios Turismo de Granada 2026

Consejo Rector de Turismo de la Diputación de Granada. - ANTONIO L JUÁREZ

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada, reunido este miércoles, ha acordado conceder los Premios Turismo de Granada 2026 a La Vuelta Ciclista a España, al Balneario de Alhama de Granada; al Ayuntamiento de Lanjarón, por el impulso de la Carrera del Agua, y a Naturgy.

Además, el Consejo Rector ha acordado conceder dos menciones especiales a Lourdes Cárdenas e Ismael Fernández, trabajadores del Patronato Provincial de Turismo recientemente jubilados, como reconocimiento a su trayectoria profesional y a los años de servicio prestados al organismo y al turismo de la provincia de Granada.

La Vuelta Ciclista a España ha sido reconocida ante la extraordinaria promoción nacional e internacional que supone para la provincia la celebración de tres etapas de su edición de este año en territorio granadino, incluida la jornada final.

Al Balneario de Alhama de Granada se le reconoce su trayectoria estrechamente ligada a la historia del municipio y al aprovechamiento de unas aguas termales conocidas y utilizadas desde hace siglos, así como por su contribución al desarrollo y consolidación del turismo de salud y bienestar en la provincia.

El Premio Turismo de Granada 2026 al Ayuntamiento de Lanjarón reconoce por su parte el trabajo desarrollado para conservar, impulsar y proyectar la Carrera del Agua, declarada este año Fiesta de Interés Turístico Nacional por la Secretaría de Estado de Turismo.

Por último, Naturgy recibe este galardón por su contribución a la difusión del patrimonio natural de la provincia a través de sus redes sociales y, especialmente, por la repercusión alcanzada por los contenidos audiovisuales dedicados al Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada.