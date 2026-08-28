Vuelta a la Universidad en Andalucía: fechas de inicio de las clases desde el 7 al 21 de septiembre

Archivo - Estudiantes en la Universidad Pablo de Olavide. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad será, un curso más, la primera en recuperar la actividad docente en Andalucía. Las más 'tempraneras' serán las universidades públicas de Jaén (UJA), Sevilla (US) y Córdoba (UCO), que abrirán las puertas de sus aulas el próximo lunes 7 de septiembre. La más rezagada será la Universidad de Cádiz (UCA), que tiene previsto iniciar las clases del primer semestre el 21 de septiembre. En Málaga (UMA), se retoma la actividad docente en la mayoría de los centros el 9 de septiembre. En el caso de Huelva (UHU), las clases vuelven el 11 de septiembre y en Granada (UGR), la Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) y Almería (UAL), el 14.

Son los datos publicados de manera oficial por las universidades públicas andaluzas recopilados por Europa Press. Para este nuevo curso, un total de 74.626 estudiantes han solicitado plaza en los grados que oferta el sistema público universitario de Andalucía una vez finalizado el pasado 22 de julio el plazo de preinscripción a través de la web del Distrito Único Andaluz (DUA). Esas solicitudes formalizadas entre el 11 y 22 de junio recogen 490.093 peticiones en diferentes preferencias en las nueve universidades públicas que imparten estudios de grado.

Del conjunto de personas que han optado por el sistema andaluz, 45.660 son mujeres y representan un porcentaje mayoritario del 61,2%, mientras que los hombres ascienden a 28.966, lo que se traduce en un 38,8%. Ellas han realizado más peticiones que ellos, con una media de 6,77, frente a las 6,25 llevadas a cabo por los alumnos masculinos, situándose la media general en 6,57. No obstante, se han dado casos en los que los estudiantes han llegado a incluir en la misma solicitud hasta 246 propuestas.

El grado más demandado teniendo en cuenta todas las peticiones es Enfermería, con 58.823 peticiones; seguido de Medicina, que se apunta 42.527 inscripciones; Psicología, con 23.550; Fisioterapia, con 22.064; Educación Primaria, con 20.449; Administración y Dirección de Empresas, con 14.607; Derecho, con 14.034; Educación Infantil, con 13.440; Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con 13.116; e Ingeniería Informática, con 9.568 demandas.

Si se cruzan las variables de titulaciones y universidades y todas las peticiones recogidas en las solicitudes, la enseñanza de Enfermería en la Universidad de Cádiz es la que más propuestas recibe, con 13.981. En segunda posición se sitúa también Enfermería, pero en este caso de la Universidad de Granada, con 10.434. En tercer y cuarto puesto también figura Enfermería, vinculada a las universidades de Sevilla (9.911) y de Málaga (6.808).

Los siguientes escalones, concretamente desde el quinto hasta el duodécimo, están reservados para el título de Medicina, que acumula peticiones en las ocho universidades públicas andaluzas que lo imparten: la de Sevilla (6.192), la de Granada (5.839), la de Málaga (5.510), la de Cádiz (5.295), la de Córdoba (5.188), la de Jaén (4.867), la de Huelva (4.853) y la de Almería (4.775).

En el puesto trece vuelve a aparecer Enfermería, correspondiente a la Universidad de Córdoba, que arroja 4.654 inscripciones; el catorce está reservado para la Universidad de Sevilla, con Fisioterapia, que aglutina 4.603 peticiones; y en el quince se encuentra de nuevo Enfermería, de la Universidad de Huelva, con 4.500 propuestas.

La Universidad de Granada, con Psicología (4.437) se alza con la posición 16, la Universidad de Jaén, con Enfermería (4.388), se coloca en la 17; la Universidad de Sevilla, con Psicología (4.241) ocupa el escalón 18; mientras que el 19 pertenece a Enfermería de la Universidad de Almería (4.147) y el 20 a Psicología de la Universidad de Granada (4.118).

Estos primeros 20 puestos están copados en su totalidad por titulaciones de corte sanitario, correspondiendo los niveles 21 y 22 al grado de Educación Primaria, que se reparte entre la Universidad de Sevilla (4.001) y la Universidad de Granada (3.909). Otras enseñanzas diferentes a la rama de la salud que se pueden encontrar en las primeras 30 posiciones son Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla, que se apunta 3.233 peticiones y se coloca en puesto 24; Educación Primaria de la Universidad de Málaga, con 2.920 propuestas y el escalón 26; y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Sevilla, con 2.907 preinscripciones y el puesto 27.

En lo que se refiere a las titulaciones elegidas en primera preferencia, las carreras sanitarias también dominan la radiografía resultante, aunque con variaciones. Medicina es la enseñanza que ocupa los dos primeros puestos, siendo el grado que ofrece la Universidad de Sevilla (2.252) y el de la Universidad de Granada (1.544).

En tercer y cuarto lugar, se localiza Enfermería, tanto de la institución sevillana (1.446), como del campus granadino (1.318). El quinto puesto es para Psicología de la Universidad de Granada (1.123), el sexto, para Veterinaria de la Universidad de Córdoba (1.073); el séptimo, para Psicología de la Universidad de Sevilla (1.034); y el octavo y noveno están reservados para Educación Primaria, tanto de la Universidad de Sevilla (937), como de la Universidad de Granada (865). La décima posición está asignada a Enfermería de la Universidad de Cádiz, que registra 829 peticiones.