Vuelven a señalar en Granada el juicio contra un hombre sorprendido con 840 plantas de marihuana en su casa

GRANADA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión y multa de unos 70.000 euros para un hombre en cuya vivienda en Fuente Vaqueros, en el área metropolitana de Granada, fueron descubiertas el 28 de marzo de 2023 "para su tráfico a tercera personas" un total de 840 plantas de marihuana. La celebración del juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, señalado inicialmente para el pasado 1 de julio, está prevista ahora para este martes, 11 de noviembre.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, consultado por Europa Press, el procesado tiene antecedentes penales por tráfico de drogas y en su domicilio habrían sido hallados también "bolsas de plástico que contenían igualmente picadura de marihuana y cogollos, y un paquete de plástico de color azul que en su interior contenía una bolsa de plástico transparente con polvo de color rosado".

Tras el análisis de lo intervenido se concluyó que en la casa había 12,9 kilos de cannabis, que habrían alcanzado un valor en el mercado negro de 25.064 euros, y 1.990 gramos de MDMA valorado en 22.904 euros.

Supuestamente además el acusado "manipuló el contador eléctrico conectándose a la red pública" suministrada por Endesa, ascendiendo la cuantificación de lo defraudado a 8.427 euros. Por este supuesto ilícito se suma una petición de multa de 7.200 euros. En concepto de responsabilidad civil habría de indemnizar a la eléctrica con el valor de lo supuestamente defraudado.