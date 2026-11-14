La XVI Feria del Reclamo de Jauleros Andaluces promoverá desde Benamejí (Córdoba) esta "modalidad cinegética ancestral"

Cartel de la XVI Feria del Reclamo de Jauleros Andaluces. - AYUNTAMIENTO DE BENAMEJÍ

BENAMEJÍ (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El municipio cordobés de Benamejí volverá a convertirse, a finales del presente mes de noviembre, en punto de encuentro para los aficionados a la perdiz con reclamo con la celebración de la XVI Feria del Reclamo de Jauleros Andaluces, buscando "la creación de espacios de convivencia y divulgación de una modalidad cinegética ancestral y muy arraigada en el mundo rural andaluz".

Según recoge la web de la Asociación de Jauleros Andaluces, consultada por Europa Press, que organiza este foro junto al Ayuntamiento benamejicense, la Feria tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de noviembre en el Campo de Tiro Juan Ruiz Pedrosa 'La Emboscada'.

Reunirá actividad expositiva, intercambio de conocimientos y propuestas deportivas, ofreciendo también una oportunidad para descubrir Benamejí y disfrutar de su gastronomía y sus establecimientos.

La programación comenzará el viernes 27 de noviembre, a las 20,30 horas, con la inauguración institucional y una ponencia-coloquio. El sábado 28, la zona expositiva abrirá a las 10,00 horas. A las 12,30 horas tendrá lugar el Concurso de Nobleza, Belleza y Canto, una de las propuestas más representativas de la Feria, y a las 14,00 horas se procederá a la entrega de premios.

La solidaridad también estará presente en esta edición, ya que a las 16,30 horas los asistentes podrán disfrutar de sopaipas solidarias a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), mientras que la zona expositiva permanecerá abierta hasta las 21,00 horas.

El domingo 29 de noviembre la feria retomará su actividad a las 10,00 horas con la apertura de la zona expositiva y a las 10,15 horas se celebrará, como novedad en la programación de este evento, una tirada de Compak Sporting de 50 platos, incorporando el tiro deportivo a un fin de semana dedicado a la afición y la convivencia. La clausura tendrá lugar a las 18,00 horas.

Con esta decimosexta edición, el Ayuntamiento de Benamejí y Jauleros Andaluces dan continuidad a una cita que "contribuye a difundir la cultura vinculada a la perdiz con reclamo y a generar actividad" en el municipio y su comarca, "conectando tradición, deporte y vida rural".