El XXII Salón del Libro Infantil y Juvenil ofrece en Córdoba teatro, talleres y exposiciones

Cartel del 22º Salón del Libro Infantil y Juvenil de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha organizado la vigésima segunda edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Córdoba, una cita que se desarrolla del 14 al 20 de noviembre en la Biblioteca Central y que supone el punto culminante de la programación municipal dirigida al fomento de la lectura infantil y juvenil, "favoreciendo el encuentro de los tres vértices del triángulo de la animación lectora, es decir, familia, escuela y biblioteca".

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el Salón contará con actividades concertadas para grupos escolares y con propuestas para público familiar y, en general, para personas interesadas en la literatura infantil y juvenil, el teatro o la narración oral.

Cinco autores de primer nivel conversarán con grupos escolares sobre sus obras: Llanos Campos, autora de 'El tesoro de Barracuda'; Francisco Díaz Valladares, autor de 'Truhanes'; Pilar Serrano, autora de '¡Nico, cierra el pico!' y 'Una mágica oportunidad'; Gracia Iglesias, autora de 'Juanita buscahuesos. El lagarto, el chamán y un extraño talismán', y Alba Quintas, autora de 'La cuarta vida de Blanca Cuervo'.

Junto a estos autores y autoras, la oferta dirigida a los centros escolares se completa con la actividad 'El restaurante Letras de sopa', en la que los grupos escolares participarán de un banquete de lecturas dirigido por Pedro Mantero, y con Cuentalleres, a cargo de los narradores Noelia Camacho y Blas Rueda y de la artista plástica Marina Rascón, en los que el alumnado se sumergirá en el universo de los libros de conocimiento a través de la narración oral y la creación plástica.

Más de un millar de escolares podrán participar en estas propuestas concertadas con centros de enseñanza. Las familias cuentan en la Biblioteca Central con otras actividades permanentes, como la Biblioteca del Salón, una selección de novedades de literatura infantil y juvenil, y Zahorí Books, editorial independiente centrada en obras de conocimiento de calidad para público infantil.

Además, los visitantes podrán ver las exposiciones 'Libros conCiencia', que reúne libros que abren las puertas del mundo del conocimiento a las primeras edades y a niñas y niños con distintas capacidades, y 'La mina inagotable', que muestra ilustraciones a lápiz de Nono Granero y está guiada por el propio autor.

El teatro y la narración oral tendrán una notable representación en la programación del Salón del Libro, comenzando en la mañana del sábado 14 con la obra 'Juegos en Familia' de Ángeles de Trapo. Ese mismo día, la compañía Ñas Teatro pondrá en escena 'El faro de los colores'.

En la mañana del domingo, la compañía Títeres Etcétera interpretará 'Pedro y el lobo', mientras que el lunes por la tarde será el turno de Pilar Nicolás y del Grupo Orpheus, que cantarán la obra 'Donde los pájaros cantan'.

El martes 17 tendrá lugar la narración oral 'Los abuelos y las abuelas cuentan' y, el miércoles, visitará el Salón Pilar Serrano, maestra y autora de libros infantiles, para ofrecer una narración oral. Al día siguiente, Zumo Animaciones pondrá en escena un teatro sensorial para bebés y el viernes, día de la clausura, el programa de teatro se cerrará con 'La Familia Pingüino', a cargo de Atalanta Teatro.

No faltarán los ya tradicionales juegos de habilidad e ingenio situados en la explanada ante la puerta de la Biblioteca Central. A excepción de las actividades concertadas con grupos escolares, todas las propuestas serán de entrada libre hasta completar el aforo.