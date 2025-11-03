JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXVI Festival de Otoño de Jaén propone "grandes espectáculos" en noviembre, tanto musicales como teatrales, entre los que figuran obras en gira nacional como 'Camino a la Meca' con Lola Herrera; 'El viaje del monstruo fiero', de El Brujo; o 'Campeones 2', con El Langui.

De este modo, a falta de un mes escaso para su finalización, "pisa el acelerador" y los amantes de la dramaturgia podrán disfrutar el 7 de noviembre, en una primera función a las 21,00 horas, y el sábado 8 en una segunda función, a las 20,00 horas, la representación de 'Camino a la Meca'.

Dirigida por el argentino Claudio Tolcachir, la obra de Athol Fugard está protagonizada por la actriz Lola Herrera, que comparte escenario con Natalia Dicenta y Carlos Olalla, según ha informado este lunes el Ayuntamiento. Se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época.

Se encuentra en plena gira por los principales teatros de España y "está enamorando al público, haciéndolo reflexionar gracias a la maestría de sus protagonistas y, en concreto, de Lola Herrera, que emociona poniéndose en la piel de esta escultora sudafricana que vivió en pleno 'apartheid'". Las entradas se pueden adquirir en la plataforma giglon.com.

El 8 de noviembre, los Baños del Naranjo acogerá, a las 12,00 horas, un taller infantil de Cristina García de la Torre, que presentará su obra 'África y la cebra musical'. Esta cita, enmarcada en el Ciclo Festival Infantil, está pensada para niños y niñas entre cuatro y siete años.

Se trata de una cita gratuita y un taller donde la autora de este cuento ofrecerá una lectura interpretada de su obra, transmitiendo las emociones y acontecimientos que en ella se narran. A continuación, los participantes descubrirán la canción 'Cada 2', de Musicaeduca, tema original del cuento, también compuesto y cantado por la autora.

Durante esta actividad, experimentarán con instrumentos de pequeña percusión, ritmos africanos, donde aprenderán sencillas danzas al compás de la música y tendrán la oportunidad de conocer de cerca el djembé africano.

El domingo 9 habrá otra cita para los más pequeños de la casa y las familias. Llegará al Teatro Darymelia 'Dreaming Bubbles', un espectáculo dirigido por el mago italiano Pierpaolo Laconi, que ha logrado el Guiness World Record a la burbuja más grande hecha a mano y deslumbrará con su particular mágica puesta en escena donde fusiona música, danza, fuego y teatro. La venta de entradas, también en giglon.com

FLAMENCO

Por otra parte, entre los días 13 al 16 de noviembre, se celebrará el Festival de Flamenco Ciudad de Jaén. Figuras como la bailaora Fuensanta la Moneta, el espectáculo 'Flamencos del Ronquío' o el gran saxofonista Perico Sambeat estarán presentes en esta nueva edición.

El sábado 15, volverá el Festival Visita los Barrios, en esta ocasión a la plaza Rosales a las 12,30 horas, con un espectáculo flamenco a cargo de Curro Díaz y Juan Moreno. El día 19, el Nuevo Teatro Infanta Leonor recibirá a la Journey into Jazz, de Gunther Schuller, un estreno que unirá jazz y música clásica. Es una producción de Sergio Albacete y Odyssee España, bajo la dirección de Alejandro Galindo.

El 20 de noviembre, el Conservatorio Superior de Música de Jaén actuará en el Teatro Darymelia dentro del ciclo Arte en Jaén; mientras que los días 21 y 22 llegará al Nuevo Infanta Leonor Juan Manuel Montilla, El Langui, protagonizando 'Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza'. Un montaje que mezcla humor, emoción y teatro social y que llega tras el éxito en la primera obra 'Campeones de la comedia'. La venta de entradas, igualmente, en giglon.com.

El 23 de noviembre, se cerrará el Ciclo Festival Infantil con el espectáculo 'Cantajuego. 20 años. La gira', cuya venta de entradas es en la plataforma entradas.com. El domingo, tomará protagonismo el Ciclo Festival de Otoño Social con la representación en el Darymelia de 'Las viejas difíciles', una obra de Pum Teatro Aula Abierta de la UJA, dirigida por Carlos Muñiz con entrada gratuita hasta completar aforo.

Además, el Conservatorio Profesional de Música protagonizará el 26 de noviembre el ciclo Arte en Jaén con un concierto en el Teatro Darymelia. El sábado, 29 de noviembre, y en el mismo espacio, se ofrecerá un espectáculo flamenco de Rocío Martínez, también dentro del mismo ciclo.

Este mismo día, pero en el Nuevo Teatro Infanta Leonor, Rafael Álvarez, El Brujo, presentará 'El viaje del monstruo fiero'. Una obra enmarcada en el ciclo de Grandes Espectáculos, en el que también se incluye la obra Nabucco de G. Verdi a cargo de la Hesperian Symphony Orchestra que acogerá este teatro el 30 de noviembre.

DICIEMBRE

Las tres últimas propuestas del XXVI Festival de Otoño llegarán en diciembre. 'El Hijo de la cómica', protagonizada por José Sacristán, está prevista el jueves 4 como cierre al ciclo Grandes Espectáculos. Las últimas entradas están a la venta en giglon.com.

El día 5, el Teatro Darymelia abrirá el telón para realizar un homenaje a Alberto Cortez, un emotivo concierto a cargo de grandes intérpretes de Jaén como el tenor Miguel Ángel Ruiz Merino, con Alberto Martínez al piano. Las entradas se pueden adquirir en el estanco de calle San Clemente.

La última cita de esta edición será el 6 de diciembre con el espectáculo infantil de magia del Mago Miguel, dentro del ciclo que lleva el festival a los barrios de Jaén. Tendrá lugar en el Tiro Nacional a las 12,30 horas.