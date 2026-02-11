La XXVIII edición del Ciclo de Música Antigua de Córdoba rinde homenaje a Averroes en los 900 años de su nacimiento

Archivo - El sabio Averroes. - EUROPA PRESS/UCO - Archivo

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vigésimo octava edición del Ciclo de Música Antigua 'Ciudad de las Tres Culturas' se celebra del 19 al 28 de febrero y rinde un homenaje especial a Ibn Rushd, Averroes, coincidiendo con el 900 aniversario de su nacimiento. El programa, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba en colaboración con el Colegio Santa Victoria y el IES Averroes, propone una experiencia inmersiva donde la música no es sólo un acompañamiento, sino un hilo conductor que conecta la Córdoba del siglo XII con la Europa moderna.

Según ha informado el Consistorio, a través de la interpretación de piezas de música andalusí y medieval, los asistentes podrán comprender el contexto social que marcó la vida de Ibn Rushd. Se trata de que el público conozca su historia a través de los instrumentos y las escalas que resonaban en las calles de la Córdoba medieval.

Así, el ciclo busca conectar el legado intelectual del autor andalusí con la música de su tiempo. Aunque Averroes es reconocido principalmente como filósofo, médico y jurista, el festival destaca su defensa de la música como un elemento de formación moral y educativa.

Todos los conciertos se celebran en la Iglesia de Santa Victoria a las 19,30 horas, excepto el concierto del día 20, que será en el IES Averroes dirigido al propio alumnado --11,45 horas--. La entrada es libre hasta completar aforo, salvo el recital del instituto. La apertura de puertas se hará media hora antes del comienzo de la actuación.

En la programación estarán el Cuarteto Eduardo Paniagua; el cuarteto Sephardica; el quinteto y voz femenina Samira Kadiri y Ensemble Andalusí; Ensemble Musicantes; el cuarteto Entrebescant Ensemble; el dúo Mystica Femina (Jota Martínez y Carmen Botella), y Aquel Trovar.