La Yegros, Blanca Paloma y Tära encabezan la nueva edición del festival Sonraíz, que se celebrará en Carcabuey (Córdoba)

Archivo - Cartel del festival Sonraíz 2026, que se celebrará el próximo septiembre en Carcabuey. - SONRAÍZ - Archivo

CARCABUEY (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La Yegros, Blanca Paloma, Tära, Queralt Lahoz y Hempress Sativa encabezan este año el cartel del festival Sonraíz, que se celebrará en Carcabuey (Córdoba) entre los días 18 y 20 del próximo mes de septiembre y que consolida su apuesta por el aforo limitado, el diálogo con el paisaje de su entorno y una ambiciosa oferta cultural y gastronómica, "para vivir el medio rural desde la autenticidad".

Así, según la información facilitada a Europa Press por la organización del festival, la quinta edición de Sonraíz promete volver a convertir la comarca cordobesa de la Subbética en el epicentro de la música de raíz y la vanguardia internacional.

Lo hará con un cartel único, que "esquiva las inercias devastadoras de la macroindustria del directo a fuerza de convicción, rigor y un aplastante sentido del espacio", de modo que, "en tiempos de festivales clonados, la quinta entrega de Sonraíz se revela como una trinchera de disidencia cultural, donde la vanguardia sonora, el paisaje de la Subbética y la memoria colectiva dialogan sin necesidad de imponer jerarquías".

La cita, con más de la mitad de sus abonos vendidos, demuestra que "el aforo limitado no es un capricho organizativo, sino un posicionamiento estético y político imprescindible para preservar la escucha atenta". Así, el trazado artístico de esta edición reparte su discurso en cuatro recintos definidos por la propia orografía del municipio.

En concreto, las actuaciones tendrán lugar en el Escenario Castillo, el Escenario Fuente, el Escenario Plaza y el Escenario Monte, siendo en este último donde arrancará la jornada inaugural del festival el viernes 18 de septiembre, con "la abrasiva hibridación de géneros como bandera".

De este modo, la creadora italo-palestina Tära firmará su única fecha en España "con un alegato sonoro desde la diáspora", en una jornada donde también convivirán el estreno exclusivo de 'La Última Sultana', el nuevo espectáculo de Vinila Von Bismark, "la vibración rítmica de Dalila, la contemporaneidad de Cristina Len y ese poderoso cruce de flamenco, soul y rap con el que Queralt Lahoz regresa a un escenario que ya pisó en la edición fundacional del evento".

Para el sábado 19 de septiembre, el despliegue muta en un mapa de absolutas singularidades. El Escenario Monte recibirá "la cumbia mestiza de la argentina La Yegros", en su único concierto en suelo andaluz tras casi una década de ausencia, además de "la alianza jamaicana entre Hempress Sativa & Paolo Baldini Dubfiles", en fecha única para la Península, secundados por Isla Kume, Terrae y Morgana Souljah.

Mientras tanto, en las alturas del Escenario Castillo, Blanca Paloma presentará en primicia su esperadísimo primer álbum de larga duración tras su paso por el certamen europeo, "escoltada por la sensibilidad íntima" de Jihan y Teresa Jiménez. El ritmo se trasladará también al Escenario Plaza, con acceso gratuito, mediante el verbo incisivo de Carmen Xía y la energía de Las Hijas de la Cumbia.

Finalmente, el domingo 20 de septiembre, el cierre tendrá lugar en el Escenario Fuente y correrá a cargo de Lewa, la alianza entre Elísabet Iglesias y Aure Ortega, "cuya arquitectura de handpan, voz y electrónica invita a una pausa reparadora, donde el silencio y la naturaleza son un instrumento más".

Más allá de la estricta nómina de conciertos, Sonraíz afianza su condición de organismo vivo integrando una ambiciosa agenda de actividades paralelas, como el mercado de artesanía, catas sonoras de vino ecológico, talleres de cestería con vareta de olivo, talleres de pandero cuadrado de Peñaparda, elaboración de pan de higo, sesiones de Danza Instintiva, trueque de ropa e intercambio de semillas, rutas ornitológicas e históricas y la exposición 'Algazara: Invisibles'.

Con la habilitación de zona camping, zona camper y aparcamiento gratuito, el festival patrocinado por el Ayuntamiento de Carcabuey, la Diputación de Córdoba, el GDR Subbética, la Mancomunidad, Fademur y Bodegas Robles, revalida que "la música de raíz sigue siendo la mejor herramienta para cartografiar el presente".