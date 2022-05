Yolanda Díaz apela en Sevilla a "sumar proyectos" en la recta final para acordar un frente común andaluz de izquierdas

SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha realizado este jueves un llamamiento a favor de "sumar proyectos" políticos distintos de cara a las elecciones andaluzas del 19 de junio, coincidiendo con las últimas horas que hay de plazo para cerrar un acuerdo con el que formaciones de izquierda puedan concurrir juntas a dichos comicios.

La vicepresidenta segunda ha lanzado este mensaje a favor del verbo "sumar" en política en una atención a medios a su llegada a la Feria de Sevilla, a la que se ha desplazado este jueves junto al ministro de Consumo y líder nacional de IU, Alberto Garzón, para realizar una visita institucional que coincide además con el tramo final marcado por la normativa electoral para poder registrar coaliciones para los comicios andaluces del 19 de junio.

Al entorno de la portada del Real de la Feria hispalense se han acercado para recibir y acompañar a la vicepresidenta representantes políticos de las fuerzas inmersas en dichas negociaciones para una posible confluencia de izquierdas, como IU, Podemos Andalucía y Más País Andalucía.

Así, entre otros representantes políticos, se han acercado a la Feria el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero; la responsable de Política Institucional de IU Andalucía y portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto; el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba; la coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, y el diputado de Unidas Podemos por Cádiz y vencedor de las primarias de Podemos Andalucía para liderar su candidatura a la Junta, Juan Antonio Delgado.

También, la presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez; Mar González, representante de Equo, o José Antonio Jiménez, de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

A preguntas de los periodistas, Yolanda Díaz ha señalado que "no me compete a mí señalar las negociaciones que se están desarrollando en Andalucía" para acordar esa posible confluencia, pero ha advertido de que "el verbo que me gusta conjugar es 'sumar', 'sumar' y 'sumar'".

"Sumar diversidades, sumar proyectos diferentes, sumar para seguir ensanchando nuestro país", ha añadido la vicepresidenta antes de apostillar que, "desde luego", lo que le "gustaría es que Andalucía no se coloque de espaldas al signo de los tiempos", sino que "mire hacia adelante y hacia la suma".

NEGOCIACIONES ABIERTAS

Según han señalado este jueves a Europa Press fuentes de las negociaciones, hasta este viernes, 6 de mayo, está abierto el plazo para que los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan concurrir a las elecciones designen a sus representantes ante la Administración Electoral mediante escrito presentado a la Junta Electoral de Andalucía.

Teniendo este límite temporal en cuenta, Podemos, IU, Más País Andalucía, Alianza Verde, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz negocian, con plazos ajustados, la opción de concurrir juntos para esta cita, para lo que resulta clave concretar la denominación de la marca que los aunaría --entre las que ha sonado la opción 'Por Andalucía'--, y el posible candidato a liderar la lista conjunta, al respecto de lo cual desde Más País Andalucía se ha apostado por que sea una persona independiente en relación a las formaciones que confluirían en las listas.

Mientras, sectores de las formaciones implicadas en el proceso, cuyos primeros pasos datan del mes de febrero, recalcan que la formalización de esta confluencia, sin ser esa nueva plataforma, recogería el espíritu proclamado por Yolanda Díaz.

Así, el punto primordial para esa confluencia, que evitaría la fragmentación en el electorado de izquierdas, es aclarar quién será el candidato a presidir la Junta de Andalucía, y si habrá posibilidad de que sea independiente, algo que se ha explorado al analizar algunos perfiles; o por el contrario el liderazgo de la lista recaerá en un integrante de algunos de los partidos.

Por su parte, Adelante Andalucía, encabezada por la parlamentaria autonómica Teresa Rodríguez, se desmarcó de ese movimiento y mostró su intención de concurrir en solitario, aunque, este pasado miércoles, el ganador de las primarias internas de Podemos para elegir a su candidato a la Junta, Juan Antonio Delgado, dijo que quería contar con ella y que la llamaría.

De momento, Delgado es la propuesta de Podemos en caso de que no se logre un candidato independiente, ante su perfil ligado a la sociedad civil, al ser guardia civil de profesión y no formar parte de la dirección de ninguna formación.

Por su parte, recientemente la portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento andaluz y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, reconoció que sería "un honor" encabezar la posible candidatura de frente amplio si reuniera el "suficiente consenso" para ello.

En el entorno de la vicepresidenta segunda del Gobierno se mostraban optimistas sobre la posibilidad de que las fuerzas progresistas puedan culminar un acuerdo, lo que ensancharía la base de izquierdas para esta cita electoral, en línea con la confluencia que se explora en Francia de cara a los comicios legislativos de junio en el país vecino.