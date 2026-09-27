Yolanda Fernández y Menmi Sáez, elegidas candidatas del PSOE a las alcaldías de Baza y Motril (Granada)

Archivo - La candidata socialista a la alcaldía de Motril (Granada), Menmi Sáez. - PSOE - Archivo

GRANADA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista en Baza (Granada), Yolanda Fernández Moreno se ha impuesto con un 52,75% (67 votos) a Alberto Parra Maestra, con un 41,73% (53), mientras que María Edelmira Sáez Maldonado ha hecho lo propio en Motril tras obtener el 76,33% (171 votos), frente a María Gádor Domínguez Segura, con un 23,67% (50).

Según ha concretado el PSOE-A a través de un comunicado, serán Yolandao Fernández Moreno y María Edelmira Sáez Maldonado quienes opten a la Alcaldía de los municipios granadinos de Baza y Motril, respectivamente.

En contexto, la Comisión Regional de Ética proclamó este pasado miércoles las candidaturas, sin perjuicio de los posibles recursos, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos para los avales presentados en el marco del proceso abierto por el PSOE en las capitales y en los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes.