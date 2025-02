Zahara revela que 'Lento Ternura' es su "reconciliación" con Úbeda (Jaén), "donde nacieron mis traumas y conocí el amor"

TOLEDO/JAÉN 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La artista Zahara ha revelado que su sexto álbum de estudio, 'Lento Ternura', que se pública este viernes, es su "reconciliación" con su ciudad natal, Úbeda (Jaén), el lugar donde "se inician esos traumas y violencias", pero también el enclave en el que "conocí el amor verdadero e incondicional de mi familia".

La cantante ha asegurado que su tierra de origen ha estado "muy presente siempre" en sus composiciones", porque "exploté como artista allí". En una entrevista concedida a Europa Press, ha puesto en valor que fue en Úbeda donde se subió a las tablas de un escenario para dar sus primeros conciertos, toda vez que ha destacado que "todo surge allí".

En este contexto, se ha confesado que Úbeda en disco 'Puta', publicado en 2021, aparece como "el lugar donde se inician esos traumas y violencias" y, por ello, "necesitaba una reconciliación", porque Úbeda es maravillosa".

Al hilo de lo anterior, Zahara ha explicado que en sus canciones se refiere a esta ciudad jiennense como un pueblo, debido a que para ella "pueblo tiene una connotación más positiva que negativa". Sin embargo, entiende que "Úbeda, que es una ciudad orgullosa, cuando digo pueblo pues quizá le da un poco de rabia", ya que este enclave "no es un pueblo, es una ciudad renacentista y patrimonio de la humanidad".

La cantante ha animado ha visitar su cuna, al tiempo que ha recomendado "comprar aceite y probar el picual, que es de primera prensada y está en buen momento", al tiempo que ha alentado a "ver El Salvador y dar un paseo por El Mirador, que es una maravilla". Además, ha desvelado que en su casa tiene el cabecero de su cama "hecho de forja de allí, donde hay una artesanía maravillosa".

"A Úbeda la amo", ha recalcado. "He paseado por esos adoquines que me han visto crecer, me he criado yendo a la calle Valencia, viendo a los alfareros y quería que eso estuviera" presente en este nuevo álbum, ha rememorado.

Por último, la artista ubetense ha hecho hincapié en que su "herencia musical y cultural" proviene de estas tierras y de su familia que lleva consigo y que "necesitaba reivindicar en este disco que cierra con ella como cerraba dolores en 'Puta'".