Zoido destaca que la pertenencia a la UE ha impulsado el crecimiento, la competitividad y el liderazgo andaluz

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del Partido Popular Juan Zoido ha subrayado que la pertenencia de España a la Unión Europea ha supuesto un impulso decisivo para el crecimiento económico, la modernización productiva y el posicionamiento de Andalucía en el contexto europeo, al valorar el impacto de los 40 años de adhesión.

En declaraciones a Europa Press, Zoido ha contextualizado este balance en el marco de la iniciativa 'Desde 1986', presentada de forma conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, que recoge datos, indicadores y ejemplos concretos sobre la evolución de las comunidades autónomas desde la entrada en la UE.

El eurodiputado ha señalado que los datos recopilados por ambas instituciones europeas muestran un crecimiento sostenido de Andalucía en términos de población, Producto Interior Bruto, atracción de turistas comunitarios, programas de movilidad como Erasmus y acceso a fondos europeos.

A su juicio, el balance global de estas cuatro décadas pone de manifiesto no solo un aumento cuantitativo de la economía andaluza, sino también un salto cualitativo hacia un modelo productivo con mayor valor añadido.

Zoido ha afirmado que el análisis de la evolución de Andalucía a lo largo de estos 40 años refleja una trayectoria de crecimiento que se ha visto condicionada por distintas etapas económicas, pero que en los últimos años ha mostrado un repunte significativo.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

Zoido ha explicado que la evolución económica de Andalucía desde la entrada en la Unión Europea muestra distintas fases, con un fuerte crecimiento inicial, una estabilización posterior, un impacto negativo durante la crisis financiera y la pandemia, y una recuperación posterior especialmente intensa.

Según ha señalado, este crecimiento no se ha limitado al aumento del volumen económico, sino que ha venido acompañado de una transformación del modelo productivo andaluz hacia sectores de mayor valor añadido.

En este sentido, ha destacado el avance de la industrialización en sectores tecnológicos avanzados, así como el incremento de la productividad, como elementos clave del desarrollo reciente de la comunidad.

El eurodiputado ha puesto el acento en la capacidad de Andalucía para atraer talento extranjero y para recuperar capital humano andaluz que emigró durante los años de crisis y que, en su opinión, ha comenzado a regresar ante las nuevas oportunidades generadas.

A su juicio, estos factores reflejan un cambio profundo en la percepción y en la realidad económica de Andalucía dentro del conjunto de la Unión Europea.

POSICIONAMIENTO DE ANDALUCÍA EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Zoido ha señalado que la posición de Andalucía en las instituciones europeas ha experimentado una evolución significativa en los últimos años, pasando de una presencia limitada a un mayor reconocimiento de su peso territorial, económico y político.

El eurodiputado ha explicado que, desde su experiencia en el Parlamento Europeo, ha podido comprobar cómo Andalucía ha ganado protagonismo y capacidad de interlocución en el ámbito comunitario.

En este contexto, ha destacado la relevancia de que el presidente de la Junta de Andalucía asuma la presidencia del Comité Europeo de las Regiones, un órgano clave en la representación de ayuntamientos y regiones en la UE.

Zoido ha indicado que este hecho supone un refuerzo institucional para Andalucía y un reconocimiento del papel que la comunidad puede desempeñar en el debate europeo sobre políticas territoriales, económicas y sociales.

A su juicio, esta mayor presencia institucional contribuye a mejorar la posición de Andalucía en los procesos de toma de decisiones y en la construcción de alianzas con otras regiones europeas.

AGROALIMENTACIÓN, PAC Y SECTOR PRIMARIO

Entre los sectores que, según Zoido, mejor han sabido aprovechar la pertenencia a la Unión Europea, el eurodiputado ha destacado el agroalimentario como uno de los pilares del desarrollo andaluz.

Ha señalado que el sector agroalimentario andaluz ha sabido adaptarse a los cambios, modernizarse y aprovechar los recursos procedentes de la Política Agrícola Común, convirtiéndose en uno de los más competitivos a nivel europeo.

Zoido ha subrayado que este sector ha utilizado de forma eficaz los fondos europeos para mejorar la calidad, la productividad y la capacidad exportadora, consolidando su posición en los mercados internacionales.

No obstante, ha apuntado que el sector afronta nuevos retos, especialmente en relación con la disponibilidad de recursos hídricos, lo que hace necesario seguir invirtiendo en infraestructuras que garanticen el suministro de agua.

En este sentido, ha defendido la importancia de que la Unión Europea siga apoyando al sector primario andaluz para asegurar su sostenibilidad y su capacidad de crecimiento futuro.

El eurodiputado popular ha señalado que el desarrollo de infraestructuras ha sido otro de los ámbitos en los que Andalucía ha sabido aprovechar las oportunidades derivadas de la pertenencia a la Unión Europea.

Ha destacado la participación de medianas empresas andaluzas en la construcción y modernización de infraestructuras civiles, institucionales y de transporte, lo que ha contribuido a consolidar empleo y tejido empresarial.

Según ha explicado, la modernización de aeropuertos, estaciones ferroviarias, autovías y puertos ha tenido un impacto directo en la competitividad de la economía andaluza y en su capacidad de atraer inversiones.

El eurodiputado ha vinculado este desarrollo a una mejora de la productividad y a la creación de empleo de mayor calidad, en un contexto de mayor estabilidad que ha favorecido la implantación de nuevas empresas.

A su juicio, la combinación de infraestructuras modernas, innovación y estabilidad ha sido clave para el crecimiento reciente del Producto Interior Bruto de la comunidad.

TURISMO, TALENTO Y COMPETITIVIDAD

Zoido ha destacado también el papel del turismo en la evolución económica de Andalucía, subrayando la transición hacia un modelo de mayor calidad y mayor valor añadido.

Ha indicado que este cambio ha ido acompañado de una mejora en el empleo asociado al sector y de una diversificación de la actividad económica.

Asimismo, ha resaltado el salto tecnológico experimentado por la comunidad en sectores avanzados, lo que ha permitido atraer talento nacional e internacional y posicionar a Andalucía como un territorio competitivo.

El eurodiputado ha insistido en que la competitividad debe basarse en la innovación, la productividad y la estabilidad, factores que, a su juicio, están contribuyendo a consolidar un crecimiento sostenible.

En este marco, ha señalado que la capacidad de Andalucía para generar empleo de calidad es uno de los principales logros asociados a su integración en la Unión Europea.

INICIATIVA DEL PE Y LA CE Y SENTIMIENTO EUROPEO

Zoido ha valorado la iniciativa impulsada por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para conmemorar el 40 aniversario de la adhesión, destacando su objetivo de acercar a la ciudadanía los datos y el impacto real de la pertenencia a la UE.

Ha señalado que estas fichas permiten visualizar de forma clara cómo las políticas europeas han contribuido al desarrollo de regiones, ayuntamientos y comunidades autónomas como Andalucía.

En este sentido, ha subrayado la importancia de reforzar el sentimiento europeo y de combatir la desafección hacia las instituciones comunitarias mediante información basada en hechos y resultados.

Zoido ha indicado que la integración europea ha supuesto una mejora en las condiciones de vida, en las libertades, en la democracia y en el reconocimiento internacional de España y de sus regiones.

A su juicio, poner en valor estos avances es clave para defender el proyecto europeo frente a los desafíos actuales.