Zubeldia (PSOE) valora en Granada las medidas del Gobierno ante el alza de precios y pide a la Junta "que colabore"

GRANADA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional y Comunicación del PSOE de Granada, Alejandro Zubeldia, ha valorado el tercer paquete de medidas anticrisis del Gobierno de España para "ayudar y proteger a toda la ciudadanía granadina" ante el alza de precios y los efectos de la guerra en Ucrania, y ha pedido a la Junta "que colabore".

Las medidas del Ejecutivo central "van desde la bajada del IVA a los alimentos de primera necesidad, ayudas de 200 euros para familias con rentas anuales de hasta 27.000 euros o la prórroga de la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas", ha señalado Zubeldia, según ha informado el PSOE en una nota.

"Unas actuaciones por importe de 45.000 millones de euros que redundan en el escudo social que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha durante la pandemia y que ha ido desarrollando y complementando con actuaciones muy importantes dirigidas al transporte o a proteger a las familias, empresas, agricultores, clases medias y trabajadoras ante la situación económica", ha asegurado el dirigente socialista.

Zubeldia ha asegurado que la potente agenda social desplegada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez evidencia que su preocupación es hacer un reparto equitativo de los recursos, gobernar para la mayoría y especialmente seguir dando respuestas a las personas que lo necesiten, "frente a los intereses egoístas de la Junta de Andalucía, que ha sido incapaz de ampliar las numerosas ayudas aprobadas o complementar las bonificaciones al transporte territorial".

"No solo no arrima el hombro si no que por puro interés electoralista se dedica a desprestigiarlas y a confrontar con el Gobierno, que ha demostrado ser un seguro de vida ante las dificultades, mientras privatiza y recorta servicios públicos fundamentales como el sanitario", ha censurado Zubeldia, que ha vuelto a pedirle a la Junta "que colabore y mueva ficha para proteger a las personas y contribuir al desarrollo económico de la provincia ahora que cuenta con recursos económicos".

En este contexto, el senador socialista ha subrayado el esfuerzo inversor a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y el trabajo que ha desarrollado el Gobierno de España en este año que finaliza para "responder a las necesidades" de los granadinos que, "una vez más, han demostrado su capacidad para superar dificultades".

Para Zubeldia, el Gobierno de España es consciente de que hay que seguir trabajando porque todavía hay dificultades y proyectos en los que avanzar, pero "son innegables las consecuencias que para el bienestar general y para el bolsillo de muchas familias están teniendo sus decisiones".

Así, ha enumerado algunas de las medidas que se han adoptado para mejorar la vida de la gente, como la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la actualización de las pensiones conforme al IPC que beneficiará a los 190.000 pensionistas granadinos, las ayudas al alquiler, el ingreso mínimo vital o los 400 euros de complemento para los estudiantes con becas.