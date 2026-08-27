La Zubia (Granada) bonificará el impuesto de obras a las viviendas y comercios afectados por los terremotos

Trabajos de reparación de cornisas y fachadas en La Zubia por la serie sísmica de Granada y su área metropolitana en agosto de 2026. - AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

LA ZUBIA (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Zubia (Granada) ha iniciado los trámites necesarios para modificar la ordenanza municipal y hacer posible la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en aquellas actuaciones destinadas a reparar los daños ocasionados por los terremotos registrados durante los últimos días en viviendas y establecimientos comerciales del municipio.

Según han informado en un comunicado desde el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno lleva varios días trabajando en esta medida, impulsada a iniciativa de la alcaldesa, Puri López, con el objetivo de aliviar, en la medida de las posibilidades municipales, el impacto económico que los desperfectos provocados por los seísmos tendrán para numerosas familias y negocios.

"Desde el primer momento hemos tenido claro que, además de atender las situaciones de emergencia y garantizar la seguridad, teníamos que estudiar todas las herramientas que están en manos del Ayuntamiento para ayudar a nuestros vecinos y vecinas", señala López.

Precisamente dentro de estos trabajos, el Ayuntamiento solicitó hace días a las personas afectadas que presentaran una instancia municipal comunicando los daños sufridos en sus inmuebles. El objetivo es disponer de información que permita conocer con mayor precisión el número de viviendas y establecimientos afectados y dimensionar el alcance de las actuaciones que será necesario acometer.

"Necesitamos conocer la dimensión real de los daños y por eso pedimos a los vecinos que nos comuniquen formalmente las incidencias que han sufrido en sus viviendas o negocios. Esa información es fundamental para poder planificar las medidas municipales y conocer las necesidades existentes", ha dicho la alcaldesa.

La modificación de la ordenanza permitirá establecer una bonificación del impuesto que grava las obras necesarias para reparar los desperfectos ocasionados por los terremotos, reduciendo así parte de los gastos que tendrán que asumir las familias y comerciantes afectados.

"Sabemos que muchas personas tendrán que afrontar ahora reparaciones que no estaban previstas y queremos que sientan que su Ayuntamiento está a su lado. Vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras competencias para facilitar la recuperación y que La Zubia pueda volver cuanto antes a la normalidad", afirma.

La regidora señala que desde el Ayuntamiento de La Zubia se continúa trabajando en las diferentes actuaciones derivadas de los últimos seísmos, tanto en la evaluación de los daños como en la adopción de medidas dirigidas a garantizar la seguridad y prestar apoyo a la población afectada.