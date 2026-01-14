La Zubia (Granada) rinde homenaje al que fuera su vecino Robe Iniesta con un gran concierto este sábado

Archivo - Imagen de archivo del cantante Roberto Iniesta, 'Robe', en mayo de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

LA ZUBIA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El Templete de La Música del Parque de la Encina de La Zubia, en el área metropolitana de Granada, acogerá este sábado, 17 de enero, a partir de las 13,00 horas un gran concierto homenaje a Robe Iniesta, el mítico cantante de Extremoduro, fallecido el pasado diciembre a los 63 años, en el que participarán casi una veintena de artistas llegados desde todo el país.

Este evento está organizado por las áreas de Juventud, Cultura y Participación del Ayuntamiento de La Zubia, y servirá para homenajear al desaparecido artista, que en los años 90 del siglo pasado tuvo una relación muy especial con La Zubia, donde estuvo viviendo unos años. Acantilado, Aire Nazarí, Corchea y Passé, EkectroVs & El Turco, Glock 17, Los Agilas, Mb Bands, M.I.N.D.S., Naiades, Nesserzo, Perspectiva de Fracaso, Poekra, Sinestesia Rock, Sorella, Syssmic y Zellen serán las bandas que rendirán tributo a Robe, en un acto que estará presentado por Sergio Rey.

El concierto contará también con Grupo Robe Iniesta (Poesía y Literatura), Razones para (el) Cervantes, Grupo Free Tour Down Granada y Espacio Robe: Expresión Artística y Creativa, han precisado desde el Ayuntamiento de La Zubia en una nota de prensa este miércoles.

Fue la agencia de comunicación del compositor extremeño la que anunció el pasado 10 de diciembre su fallecimiento. "Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", indicaba Dromedario Records en un texto que calificó como "la nota más triste de nuestra vida".