El CEO de Universal DX, Juan Martínez-Barea, protagoniza el programa LR2030 de La Rinconada (Sevilla)

LA RINCONADA (SEVILLA), 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Santa Cruz de La Rinconada (Sevilla) ha acogido una nueva charla-coloquio del programa 'LR30: Ideas para un mundo en transformación' que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, con la colaboración de elDiario.es Andalucía, y que cuenta con profesionales del plano político, empresarial, medio ambiental o tecnológico. En este sentido, el fundador y CEO de Universal DX, Juan Martínez-Barea, ha sido el protagonista de la última jornada de debate.

Este programa cuenta con financiación del Plan Contigo de Diputación de Sevilla a través del Plan de Reactivación Económica y Social y propone un debate profundo sobre un nuevo horizonte económico para reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad como consecuencia de la transformación económica y social derivada de la pandemia, según detalla el Consistorio rinconero en un comunicado.

En esta ocasión, el invitado ha sido Juan Martínez-Barea, ingeniero sevillano de proyección internacional que ha mantenido un encuentro con parte del alumnado de institutos de la localidad. Ingeniero por la Universidad de Sevilla, máster en Economía por la 'École Centrale' de París, máster en Administración de Empresas (MBA) en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), se graduó en Tecnologías Exponenciales en la 'Singularity University', en el Parque Ames de la NASA, en California (Estados Unidos).

Fundador y CEO de Universal DX, una 'startup' de biomedicina y de Sputnik, que es un programa educativo, sin ánimo de lucro, "para formar, motivar e inspirar a 5.000 estudiantes de Secundaria y universitarios, de entre 16 y 30 años, para lanzar 'startups' de alta tecnología".

El delegado de Educación e Innovación, Antonio Marín, presentaba al invitado como un hombre "de mente inquieta e inconformista" y animaba a la juventud a "confiar en vosotros mismos y poner valor añadido en lo que hacéis". "Es lo que podemos llamar empleabilidad o instinto, que los conocimientos que tengáis sepáis usarlos, seáis capaces de conoceros a vosotros mismos y progresar".

Marín ha recordado al respecto que desde el Ayuntamiento se destinan fondos públicos a becas Erasmus, para mejorar competencias idiomáticas "imprescindibles hoy en día" y que ya están en marcha las obras de un nuevo centro integrado de formación profesional.

El periodista Juan Carlos Blanco ha conducido la charla-coloquio, en la que Martínez-Barea ha hablado de su experiencia vital y de la importancia de salir al extranjero, para avanzar. "La vida no es una línea recta, la vida va de saltos concretos. Es como una escalera, años de nuestra vida estamos planos y no avanzamos y, de pronto, haces algo y pegas un salto y te colocas en otro escalón. Los grandes saltos que he dado han sido cuando he estado en el extranjero".

En este sentido, ha destacado la importancia de las becas Erasmus. "Salí con 21 años al extranjero por primera vez para aprender inglés en Estados Unidos (Delaware); lo pasé fatal, pero para mí supuso un salto bestial. Luego tuve la suerte de ser de los primeros Erasmus de España, con un intercambio con la Universidad de París y eso fue otro escalón".

"Hay que aprender idiomas, tener contactos, tejer redes y cambiar la mentalidad, pero hay que volver para construir la Andalucía del futuro", ha añadido Martínez-Barea, quien también ha subrayado cómo la Inteligencia Artificial (IA) está ya está en nuestras vidas y ha puesto como ejemplo el ámbito sanitario. "Esa inteligencia artificial será el mejor médico del mundo. No me gusta ese mensaje negativo de ver siempre lo malo de la tecnología".

En este sentido, uno de sus proyectos estrella es Universal DX, que desarrolla una plataforma tecnológica para detectar múltiples tipos de cáncer con una simple muestra de sangre. "El cáncer mata porque se detecta tarde en un 70% de los casos, pero si se detecta en fase 1 se puede curar. Llevamos investigando 9 años y medio, invirtiendo muchos recursos para desarrollar un test de sangre que, en un futuro cercano, nos haremos cada año".

Actualmente, están en la última fase del test para el cáncer de colon que espera esté listo para finales de este año. Para ello tienen la sede central en Sevilla, así como, un centro de investigación en Eslovenia y personal en Barcelona y en Estados Unidos.

PROYECTO SPUTNIK

Martínez-Barea se ha referido también a su proyecto Sputnik. "Cambiamos la vida a jóvenes porque les traemos a gente que cambia el mundo en diferentes ámbitos de la vida, para lanzar el mensaje de que tienen que comerse el mundo, tienen todas las oportunidades para que hagan con su vida algo grande".

El ingeniero sevillano ha explicado los detalles del mencionado programa educativo, que tiene como fin la formación y motivación a miles de estudiantes de Secundaria y universitarios para lanzar 'startups' de alta tecnología.

El CEO de Universal DX también ha contribuido a crear 'Founders Andalucía', una asociación de fundadores de 'startup', que nació en Sevilla y se expandió al resto de la región. "Queremos unir el talento disperso y oculto" y ha puesto como ejemplo al emprendedor rinconero Alberto García Baquero, CTO (Chief Technology Officer, por sus siglas en inglés) del software 'GoldenRace-Virtual Sports & Betting Solutions'. "Tenemos que crear héroes que vayan más allá de Cristiano Ronaldo y Messi, los héroes tienen que ser gente como Alberto García Baquero u otros empresarios".