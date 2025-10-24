Adjudican por 405.000 euros la restauración de la grúa Babcock & Wilcox del Puerto de Almería para hacerla visitable

Archivo - La presidenta de la APA, Rosario Soto, visita la grúa que se restaurará para el Puerto-Ciudad. - APA - Archivo

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha adjudicado por 405.350 euros la restauración de la grúa Babcock & Wilcox, una pieza clave del patrimonio industrial que con el desarrollo del proyecto Puerto-Ciudad se convertirá en uno de los atractivos turísticos adaptados a la visita de los ciudadanos en el Muelle de Levante.

La actuación, consultada por Europa Press y encargada a Talleres Milán, tiene por objetivo resolver las diversas patologías que presenta este histórico elemento no solo para recuperación de las piezas deterioradas sino también para facilitar y garantizar el acceso de los visitantes a la cabina de la grúa, de unos 20 metros.

Según consta en el proyecto, la estructura de la grúa amarilla será objeto de unos refuerzos y tratamientos de reparación, toda vez que se dotará de una nueva escalera para poder acceder a la parte superior que servirá de mirador al recién abierto recinto portuario. La mercantil cuenta con cinco meses para los trabajos.

Esta es una de las estructuras del puerto de los años 60 que aún perduran y cuya imagen recuerda cómo era la actividad portuaria de mediados del siglo pasado. Entre sus elementos, destacan la cabina de madera, la pluma y la base con perfiles metálicos y uniones formadas por remaches.

Con capacidad para levantar una carga máxima de 25 toneladas, fue fabricada por la Sociedad Española de Construcciones Babcock & Wilcox, en los talleres de Galindo, en Vizcaya.

Por otra parte, la APA trabaja ya para recuperar también la locomotora Deutz, fabricada en 1928 y con un ancho de vía de 1668 milímetros. Esta era del modelo PMV 130R del, que no se produjeron muchos ejemplares.

La empresa Mare Ingeniería Ferroviaria Alternativa SLU fue la adjudicataria por 102.850 euros de las obras de recuperación de la locomotora, que quedará instalada en el acceso del Muelle de Levante junto a las vías del tren, ubicadas en el puente que une Levante y Almadrabillas y que también se recuperarán más adelante en el marco de la fase principal del puerto-ciudad.

La locomotora de la marca alemana Deutz fue adquirida por el puerto en 1929 y se empleaba para el movimiento de mercancías especialmente de minerales hasta 1967, cuando dejó de prestar servicios. Estas locomotoras alemanas, tenían una capacidad de arrastre de seiscientas toneladas, permitiendo el transporte de más de 60 vagones enganchados.

La máquina fue restaurada en la década de los 90, cerrando los accesos y ventanas con chapas perforadas, pero presentaba problemas de corrosión avanzados. Con la rehabilitación estructural y de componentes se pretende ahora abrirla a los ciudadanos, dotándola, además de un tótem informativo.

Además, tanto la grúa como la locomotora estarán dotadas de iluminación ornamental realzando su imagen como atractivos destacables de la integración puerto-ciudad, al igual que el tinglado cuya rehabilitación está en ejecución con la intención de reabrir en enero de 2026.