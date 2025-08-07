La APA (Almería) aprueba la concesión del edificio de Las Almadrabillas para usos empresariales y culturales

Fachada del edificio del antiguo Centro de Actividades Náuticas, ubicado en el entorno de Las Almadrabillas de Almería. - APA

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha aprobado la concesión administrativa del edificio ubicado en Las Almadrabillas a Grupo Alvores como espacio multifuncional que albergue su sede corporativa, zonas empresariales, culturales, expositivas, de restauración y servicios comunes.

Se trata de unos usos compatibles con la actuación puerto-ciudad y con la naturaleza del suelo portuario en el que se ubica el inmueble, según ha indicado la APA en una nota.

El Consejo de Administración ha acordado otorgar la concesión, por 20 años con posibilidad de prórroga, tras la solicitud presentada por la empresa promotora y patrimonial de ámbito regional.

Con esta decisión se dota de nuevo de actividad este edificio, que está emplazado en el área objeto de la fase principal del proyecto puerto-ciudad, junto al Muelle de Levante, que se ejecutará entre 2026 y 2028 y estará cofinanciado por el Gobierno andaluz.

Antes de iniciar la actividad, Alvores llevará a cabo obras durante el presente y el próximo ejercicio, en las que, según el proyecto básico, tiene previsto invertir cerca de 1,8 millones de euros para la adaptación y adecuación del inmueble.