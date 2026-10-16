La APA licita por casi 3,2 millones la reforma de las pasarelas de cuatro rampas de pasajeros en el Puerto de Almería

Pasarela 6 en el Muelle de Ribera II del Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha licitado por cerca de 3,2 millones de euros la reforma de las pasarelas de cuatro rampas de acceso para el embarque y desembarque de pasajeros en el Puerto de Almería, mediante dos contratos, uno para las pasarelas 2 y 3 y otro para las 4 y 5, unas instalaciones con una antigüedad aproximada de 30 años.

Según ha informado la APA en una nota, estas actuaciones permitirán modernizar las instalaciones y mejorar la calidad del servicio a los pasajeros que utilizan las conexiones marítimas con Melilla, Marruecos y Argelia, además de adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales del tráfico de viajeros y al incremento de escalas de buques de mayor capacidad.

En concreto, el presupuesto base de licitación para la reforma de las pasarelas 2 y 3 asciende a 1.893.958 euros, con un plazo de ejecución de seis meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo de las obras. El plazo para la presentación de ofertas finalizará el próximo 3 de noviembre.

Por su parte, las obras correspondientes a las pasarelas 4 y 5 cuentan con un presupuesto base de licitación de 1.296.004 euros y un plazo total de ejecución de 12 meses, distribuido en dos fases de seis meses que se desarrollarán antes y después de la Operación Paso del Estrecho (OPE) de 2027.

Los trabajos previstos persiguen mejorar las condiciones de accesibilidad e "incrementar el confort térmico" y ambiental de los usuarios mediante la ejecución de una nueva envolvente que proteja frente a la radiación solar, el viento y otros agentes externos. Asimismo, buscan "homogeneizar la imagen del conjunto portuario" y adaptar las pasarelas a las actuaciones recientes realizadas en otras infraestructuras del puerto.

La APA ha señalado que estas reformas contribuirán a "prolongar la vida útil" de las instalaciones existentes mediante la conservación de algunos de sus elementos estructurales portantes, "optimizando los recursos disponibles y reduciendo el impacto económico y ambiental de la intervención".

Estas licitaciones forman parte de la planificación prevista por la entidad portuaria para la modernización de las infraestructuras destinadas al tránsito de pasajeros, tras la instalación de una nueva pasarela en el Muelle de Ribera II.

ADJUDICACIÓN DE UNA PASARELA MÓVIL EN LA RAMPA 2

Por otra parte, la APA ha adjudicado a Talleres Milán, por un importe de 1.079.804 euros, el diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una pasarela móvil o 'finger' destinada al acceso de los pasajeros a los buques en la rampa 2.

Esta nueva conexión permitirá enlazar las galerías elevadas de la Estación Marítima con los portalones de los ferris en el pantalán 2 del Muelle de Ribera I.

El contrato contempla un plazo de ejecución de ocho meses para las obras, el suministro y la instalación de esta infraestructura, que deberá estar completamente operativa antes de la OPE 2027.