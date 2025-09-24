La APA ultima la urbanización de la primera fase de integración puerto-ciudad de Almería

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la presidenta de la APA, Rosario Soto, durante la visita a las obras de urbanización del Muelle de Levante en el marco de la integración puerto-ciudad. - APA

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, han visitado las obras de urbanización de la entrada al Muelle de Levante y la explanada anexa en Ribera I hasta el cantil de este muelle, las dos primeras hectáreas de la integración urbana puerto-ciudad, que el Puerto de Almería abrirá esta Navidad.

A falta de la zona de la entrada al Muelle de Levante que linda con la desembocadura de Reina Regente, la urbanización de la primera hectárea que rodea la sede de la APA está ejecutada, según ha indicado en una nota.

Junto al director de obra de la zona donde se ubica la sede de la APA, Javier de Simón, de J2 Arquitectos, y las empresas Nila y Albaida, adjudicatarias de las dos obras que se ejecutan en paralelo --la correspondiente a la nueva envolvente del edificio administrativo y la urbanización de su entorno y a la reordenación de la zona de preembarques--, alcaldesa y presidenta han presenciado el avance de las actuaciones, que "afrontan su recta final".

Soto ha manifestado que "es reseñable la apuesta por materiales almerienses, especialmente de la Comarca del Mármol, combinando materiales naturales de proximidad y superficies innovadoras como mármol Blanco de Macael, travertino de Almería, granito y Dekton".

Este último, fabricado por Cosentino, es también la superficie protagonista de la envolvente del edificio administrativo, que lo hará "eficiente energéticamente" por lo que cuenta con financiación de los fondos europeos Feder 4.

En paralelo, también avanza la actuación en la hectárea de la zona de preembarques en Ribera I, que se libera para uso polivalente destinado a iniciativas puerto-ciudad y servicio a los pasajeros.

La urbanización y apertura de esta área, donde los trabajos de han intensificado a la conclusión de la Operación Paso del Estrecho (OPE), permitirá a los ciudadanos caminar hasta el cantil del muelle y "dará profundidad y continuidad de la ciudad hasta el mar".

Ejecutada ya la solería junto al cantil del muelle y la entrada a Ribera I junto a la Vía Parque, "solo falta pavimentar con asfalto la zona central que requiere primero de su fresado, acción que está ejecutando", han apuntado desde la APA.

Estas obras adecuarán el paso peatonal del Parque Nicolás Salmerón a la nueva zona portuaria abierta a los ciudadanos esta Navidad, con el objetivo de mejorar su acceso como primera fase de las actuaciones municipales para la conexión puerto-ciudad.