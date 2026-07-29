Aprobada la licitación de las obras para la creación del nuevo Mulle 8 de Málaga

Aprobada la licitación de las obras para la creación del nuevo Muelle 8 - PUERTO

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga, en reunión mantenida este miércoles, ha aprobado la licitación para la contratación de las obras de prolongación del muelle 9 y relleno del muelle 8, una actuación estratégica que permitirá crear una nueva explanada polivalente destinada a ampliar la capacidad operativa y logística del Puerto de Málaga.

Con esta nueva infraestructura, la Autoridad Portuaria prevé el cumplimiento de tres objetivos estratégicos para impulsar la competitividad del recinto portuario.

En concreto, la prolongación del muelle 9 dotará a la terminal de contenedores de un espacio extra que permitirá atender simultáneamente a dos buques portacontenedores de gran capacidad, lo que permitirá seguir creciendo en un ámbito logístico diferencial para el desarrollo futuro de Málaga y su entorno empresarial y económico.

Asimismo, la nueva línea de atraque (muelle 8) podrá atender a buques Panamax de hasta 80.000 toneladas, posicionando a Málaga como un hub estratégico para el comercio internacional de graneles agroalimentarios.

También la creación de una superficie de operaciones de más de 70.000 metros cuadrados generará espacios adicionales de almacenamiento, garantizando operaciones muy eficientes.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 48.384.874,82 euros (IVA no incluido), constituye el principal proyecto inversor que impulsa actualmente la Autoridad Portuaria en materia de infraestructuras portuarias. Además, el organismo público prevé un plazo de ejecución de 27 meses.

La creación de esta nueva superficie responde a la evolución que viene registrando el tráfico de mercancías en el Puerto de Málaga durante los últimos ejercicios, consolidando una tendencia de crecimiento que hace necesaria la ampliación de los espacios operativos disponibles, han señalado en un comunicado.

Han recordado que solo en el primer semestre de 2026, el puerto movió más de tres millones de toneladas de mercancías, lo que supone un incremento del 13,2 % respecto al mismo periodo del año anterior. Especialmente significativo ha sido el comportamiento del tráfico de contenedores, que aumentó un 16,1 %, impulsado por el crecimiento de las exportaciones y reflejando el dinamismo de la actividad logística y comercial del enclave.

En este contexto, la nueva explanada permitirá absorber el incremento de la demanda, mejorar la eficiencia de las operaciones portuarias y continuar desarrollando actividades vinculadas al transporte marítimo, reforzando el posicionamiento del Puerto de Málaga como nodo logístico en el marco del sistema portuario español y del Mediterráneo.

ESTADO FUTURO DE LA NUEVA EXPLANADA

La aprobación de esta licitación supone un nuevo hito en el marco de la transformación que la Autoridad Portuaria viene ejecutando desde hace varios años mediante la ejecución de distintas actuaciones complementarias, realizadas previamente para llevar a cabo esta ampliación.

Entre ellas destacan la construcción del nuevo puente carretero, mejorando la conectividad interna del recinto portuario; el traslado de la actividad pesquera a unas nuevas instalaciones, acompañado de la construcción de una nueva lonja; así como la creación de una zona destinada al atraque de embarcaciones oficiales.

Todas estas intervenciones permitieron reorganizar los usos portuarios, sentando las bases para acometer una de las inversiones de mayor relevancia de la última década para el desarrollo del Puerto de Málaga.