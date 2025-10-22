La Autoridad Portuaria de Algeciras invertirá 18 millones de euros en los nuevos controles fronterizos

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Algeciras (APBA) ha señalado que invertirá 18 millones de euros en los nuevos controles fronterizos Schengen de las terminales de pasajeros de Algeciras y Tarifa para adaptarlos al marco del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) y al Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

Según ha explicado en una nota, para los puertos de Algeciras y Tarifa la inversión tiene dos fases, encontrándose la primera en periodo de licitación y que supone el suministro de los equipos y su mantenimiento. La segunda fase se centrará en el personal auxiliar de información que dará apoyo a la Policía Nacional durante un periodo de tres años.

El proyecto está cofinanciado por la UE en un 75% de la inversión y un 100% del gasto corriente a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV), ha recordado.

Asimismo, ha señalado que los nuevos controles entrarán en operaciones antes del verano y afectarán a la entrada y salida de ciudadanos no comunitarios, que deberán proporcionar datos biométricos.

La Autoridad Portuaria de Algeciras ha recordado que el EES es un sistema de información de implantación progresiva que surge como una iniciativa prioritaria para modernizar la gestión de las fronteras exteriores de la UE, sustituyendo la obligación de sellar los pasaportes de los nacionales de terceros países y que permite registrar y almacenar la fecha, la hora y el lugar de entrada y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras de la UE, entre otras ventajas.

En este proceso de implantación de los nuevos controles resulta necesario poner en operativa el equipamiento automatizado EES para el control del paso fronterizo que consiste en quioscos de autoservicio, puertas ABC, puestos del control asistido, tabletas de verificación y supervisión, tabletas de registro, así como otros elementos complementarios como sistemas del CCTV, señalética digital y habitáculos específicos como cabinas dobles y contenedores equipados.

Un equipamiento que posteriormente la APBA cederá al del Ministerio de Interior en virtud del convenio firmado entre la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior y Puertos del Estado y al que se adhirió la APBA en 2024. El contrato ahora en licitación por 7,2 millones de euros también incluirá los servicios de mantenimiento del equipamiento indicado y de formación al personal auxiliar de apoyo a la Policía Nacional durante un periodo de tres años desde su puesta en operación.

En paralelo, con un presupuesto de otros 10,8 millones de euros, la APBA ultima los trámites para licitar el servicio de información al pasajero con personal auxiliar que conllevará la entrada en vigor del EES. Este servicio dará apoyo a la Policía Nacional durante un periodo de tres años con el objetivo de atender las dudas de los viajeros y asistirles en el uso del equipamiento EES y la gestión de las colas de pasajeros para acceder a los puntos EES.