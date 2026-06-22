La Autoridad Portuaria de Cádiz licita los estudios previos al dragado de mantenimiento de La Cabezuela-Puerto Real

Archivo - Muelle de la Cabezuela, en Puerto Real. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha sacado a licitación la asistencia técnica para la toma y análisis de muestras del material de dragado, así como la redacción del Informe de Compatibilidad con las Estrategias Marinas y del Programa de Vigilancia Ambiental correspondientes al futuro dragado de mantenimiento de la dársena de La Cabezuela-Puerto Real.

Según ha explicado en una nota la APBC, el contrato constituye un paso previo "imprescindible" para acometer los trabajos de dragado que requiere periódicamente esta instalación portuaria, especialmente en el muelle Sur, con el objetivo de mantener las condiciones adecuadas de seguridad y operatividad para el tráfico marítimo.

En este sentido, ha recordado que la dársena de La Cabezuela-Puerto Real necesita actuaciones regulares de mantenimiento de sus calados debido a la acumulación natural de sedimentos. Más allá de pequeños trabajos puntuales realizados en los últimos años, el último dragado de carácter general se ejecutó entre septiembre y noviembre de 2017.

Así, tras las últimas comprobaciones batimétricas realizadas por la Autoridad Portuaria, se ha considerado necesario iniciar la tramitación técnica y ambiental para una nueva actuación. La asistencia técnica ahora licitada contempla, en primer lugar, el diseño de una campaña de muestreo de los sedimentos existentes en la zona a dragar. Posteriormente se procederá a la toma de muestras superficiales mediante cuchara Van Veen y de muestras profundas mediante equipos Vibrocorer capaces de alcanzar hasta nueve metros de profundidad.

La APBC ha indicado que todas las muestras serán identificadas, fotografiadas, descritas y sometidas a análisis de laboratorio para determinar sus características y clasificación de acuerdo con las Directrices para la Caracterización del Material de Dragado y su Reubicación en Aguas del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Los trabajos incluyen además la elaboración de un informe recopilatorio de resultados y caracterización de los sedimentos, documento que servirá de base para definir las condiciones de ejecución del futuro dragado. Junto a la caracterización de los materiales, la empresa adjudicataria deberá redactar el Programa de Vigilancia Ambiental que acompañará a la actuación, estableciendo las medidas de seguimiento y control necesarias para garantizar la protección del medio marino durante los trabajos.

Además, el contrato contempla la elaboración del documento con la información necesaria para la elaboración por parte de Costas del Informe de Compatibilidad con las Estrategias Marinas, exigido por la normativa estatal vigente.

La APBC ha señalado que una vez completados estos estudios y obtenidas las autorizaciones pertinentes, el dragado de mantenimiento podrá ejecutarse previsiblemente mediante draga de succión en marcha, con vertido del material en una zona marítima autorizada por la Capitanía Marítima de Cádiz. El plazo de ejecución de esta asistencia técnica será de tres meses.