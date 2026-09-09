La Autoridad Portuaria, Knauf Ibérica y Torralba analizan oportunidades para exportar yeso desde Almería y Carboneras

Reunión de trabajo de la Autoridad Portuaria de Almería, Knauf Ibérica y Grupo Torralba en Madrid. - APA

ALMERÍA/MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, el CEO de Knauf Ibérica, Alberto De Luca, y el CEO de Grupo Torralba, Salvador Torralba, han analizado nuevas oportunidades para la exportación de yeso a través de los puertos de Almería y Carboneras durante una reunión de trabajo celebrada en Madrid, en la que también han abordado la evolución del sector y futuras estrategias operativas en la provincia.

El encuentro ha tenido lugar en la sede de Knauf Ibérica, referente en la fabricación de placas de yeso laminado y soluciones constructivas en seco, donde también se ha analizado el impacto de las nuevas infraestructuras portuarias en la cadena de suministro.

Según ha trasladado la APA en una nota, las compañías cuentan con una "importante actividad de extracción" en Sorbas y Tabernas y son uno de los principales operadores en los puertos almerienses.

Ambas empresas son referentes en la extracción de yeso en Sorbas y contribuyen a "impulsar la competitividad" del sector en la provincia. Durante la reunión, Soto, De Luca y Torralba han destacado "la fortaleza del sector del yeso en Almería", provincia líder en extracción a nivel europeo y primera exportadora mundial, con un tráfico de 13 millones de toneladas alcanzado en 2025.

En este contexto, la actividad de Knauf Ibérica resulta "estratégica" para el sistema portuario, ya que la multinacional exporta yeso en crudo a granel sólido como mercancía general a través del Puerto de Almería y desde el Puerto de Carboneras. A su vez, la APA "garantiza la solvencia logística y la capacidad operativa necesarias para dar respuesta a la demanda de los mercados internacionales".

Soto ha trasladado a De Luca la "seguridad y solidez estratégica" que ofrecen para el sector los puertos de interés general del Estado de Almería y Carboneras. En este sentido, la presidenta se ha referido a la puesta en valor de las instalaciones recuperadas en el Puerto de Carboneras tras el acuerdo firmado con Endesa a finales de 2025, que consisten en dos muelles con hasta 17 metros de calado, además de superficie terrestre y lámina de agua.

Asimismo, ha destacado la ampliación del Muelle de Pechina en el Puerto de Almería, actualmente en fase de adjudicación y con un plazo de ejecución de dos años. La actuación prolongará la línea de atraque en 260 metros, permitirá alcanzar un calado de 18 metros y supondrá ganar cerca de 4,5 hectáreas de superficie.