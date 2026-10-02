La Autoridad Portuaria de Málaga amplía hasta 2057 la concesión de la parcela para la sede Real Club Mediterráneo

Instalaciones del Real Club Mediterráneo de Málaga en 2023. - REAL CLUB MEDITERRÁNEO DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga, ha acordado este viernes otorgar al Real Club Mediterráneo una prórroga de 30 años y 16 días de su concesión administrativa, hasta el 31 de diciembre de 2057, para la ocupación y explotación de las instalaciones que conforman su sede social en el recinto portuario malagueño.

La concesión, ha informado el puerto de Málaga a través de un comunicado, permitirá el desarrollo de actividades sociales, deportivas, recreativas y administrativas en la parcela de 12.102 metros cuadrados en la que se distribuyen las instalaciones del club, entre ellas el edificio social, oficinas, piscinas, pistas deportivas, restaurantes y otras dependencias auxiliares.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha informado sobre la puesta en funcionamiento de la terminal de transporte de mercancías ubicada en Los Prados, una vez finalizados los trabajos de acondicionamiento de la parcela y la incorporación de los equipos necesarios para la manipulación de mercancías.

La nueva instalación cuenta con una superficie asfaltada de 23.622,17 metros cuadrados, acceso por carretera y cerramiento perimetral, además de una campa para automóviles y servicios de electricidad, agua e iluminación.

La puesta en servicio de esta superficie, informa la Autoridad portuaria, "permitirá disponer de nuevas áreas para el almacenamiento de contenedores", así como para su reparación y limpieza fuera del recinto portuario, "contribuyendo a descongestionar" la superficie operativa de la terminal de Noatum y "favoreciendo una mayor disponibilidad" de espacio para el desarrollo de su actividad.

Finalmente, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga ha hecho un especial reconocimiento a la labor profesional desarrollada por la Policía Portuaria durante la gestión del incidente con arma de fuego registrado en Muelle Uno el pasado 22 de septiembre, poniendo en valor su contribución a la seguridad en el entorno portuario.