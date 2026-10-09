La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) concluye las obras de mejora de la movilidad interior

La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) ha concluido las obras de mejora del pavimento y asfaltado en los viales de acceso a los muelles de Graneles y Poniente de la dársena pesquera. - PUERTO DE MOTRIL

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) ha concluido las obras de mejora del pavimento y asfaltado en los viales de acceso a los muelles de Graneles y Poniente de la dársena pesquera.

Así lo ha explicado el puerto motrileño en un comunicado, en el que detalla que estas actuaciones, incluidas en el Plan de Inversiones de 2026, responden a la necesidad de favorecer la movilidad interior entre las distintas dársenas y tienen como objetivo mejorar la comodidad de la circulación y la capacidad de los firmes para soportar el tránsito de vehículos pesados.

En el acceso al muelle de graneles, la intervención supone disponer de una superficie más resistente, con mayor capacidad portante, es decir, preparada para soportar cargas elevadas y el paso continuado de camiones y otros vehículos vinculados a la actividad logística.

De forma paralela, la Autoridad Portuaria ha actuado en el muelle de Poniente de la dársena pesquera, donde se ha sustituido el pavimento de una superficie que presentaba también un importante deterioro. Esta zona constituye un espacio de tránsito y acceso para los distintos servicios portuarios y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre ellos la Policía Nacional y la Guardia Civil. La intervención ha incluido, además, el asfaltado de parte del denominado Paseo del Pájaro.

En conjunto, los trabajos afectan a una superficie aproximada de 3.750 metros cuadrados, repartidos entre los dos ámbitos de actuación.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado la importancia de estas obras para "mantener en las mejores condiciones las infraestructuras portuarias y garantizar una circulación más segura y eficiente". También ha señalado que "son actuaciones de un impacto directo en el día a día de la competitividad del puerto, especialmente en las zonas con un tránsito constante de vehículos pesados y servicios esenciales".