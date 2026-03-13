Comienza la temporada alta de primavera para el turismo de cruceros en el puerto de Málaga

Four Seasons Yacht en Terminal del Palmeral - PUERTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comienza la primavera en el Puerto de Málaga y con ella una de las temporadas altas para el turismo de cruceros, durante la cual se prevé la llegada de 172.000 pasajeros a bordo de 117 buques entre el 15 de marzo y el 29 de junio, consolidando las cifras respecto al mismo periodo del año anterior.

La temporada se abre con la exclusiva escala de 'Four Seasons Yacht', que se encuentra realizando su itinerario inaugural y ha elegido Málaga para celebrar su ceremonia de bautismo.

El buque tiene una capacidad máxima para 190 pasajeros y permanecerá atracado en la Terminal del Palmeral desde este viernes hasta el próximo martes, 17 de marzo, ofreciendo a los cruceristas una experiencia única a tan solo cinco minutos del centro de la ciudad.

De hecho, otros 66 buques pertenecientes a navieras de lujo y premium prevén llegar al Puerto de Málaga entre los meses de marzo a junio, suponiendo más de un 50% del total de las escalas previstas los próximos meses continuando la tendencia al alza de este tipo de turismo, ha indicado el Puerto en un comunicado.

Además del 'Four Seasons Yacht', otros dos buques visitarán por primera vez el recinto portuario, siendo el 'Legend of the Seas', de Royal Caribbean, el que cierre la temporada el próximo 29 de junio.

De hecho, Málaga será el primer puerto europeo donde hará escala este buque procedente del Caribe en su viaje inaugural, desde donde comenzará su temporada estival por el Mediterráneo.

Finalmente, el Puerto de Málaga acogerá 21 escalas en base, con inicio y/o fin de itinerario en la capital, entre las que destacan compañías como MSC Cruceros, Marella Cruises, Sea Cloud y Star Clippers, entre otras.

COINCIDENCIA CRUCEROS

Durante este periodo, el Puerto de Málaga acogerá un máximo de cuatro cruceros al día, durante las jornadas del 13 de abril, 2 de mayo, 5 de mayo y 26 de junio, durante los cuales se combinarán escalas de pequeños y grandes buques.

Esta distribución favorecerá, por tanto, la diversificación de las excursiones y facilitará un control sostenible del flujo turístico procedente del transporte marítimo.