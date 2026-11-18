Entrega de los premios del primer Concurso de Fotografía Marítima Portuaria. - ACEMAR

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Málaga (Acemar) ha celebrado este miércoles 18 su Asamblea General Anual 2026 en la Cámara de Comercio de Málaga, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales y empresariales para "compartir los avances de la asociación y poner en valor la importancia del sector portuario para la economía malagueña".

Durante su intervención, el gerente de Acemar, Juan José Sibina, ha destacado la evolución de la entidad, que en menos de tres años ha conseguido "duplicar tanto su presupuesto como el número de empresas asociadas". Este crecimiento que se traduce en "una mayor capacidad de representación, presencia institucional y defensa de los intereses comunes del sector".

Al hilo, Sibina ha subrayado los avances en acuerdos de colaboración, el impulso de la federación de asociaciones portuarias andaluzas y la reciente apertura de una sede de Acemar en la Estación Marítima del Puerto de Málaga.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, ha valorado la evolución de Acemar y su "apuesta por la modernización, la profesionalización y el crecimiento".

Asimismo, ha subrayado el papel de las organizaciones empresariales representativas y de la colaboración público-privada para impulsar la competitividad del tejido productivo y el desarrollo del Puerto de Málaga.

Además, Sánchez ha destacado la economía azul como una "gran oportunidad de crecimiento, innovación y generación de empleo, defendiendo la importancia de avanzar en digitalización, sostenibilidad, formación y cooperación empresarial e institucional".

Al hilo, la Asamblea ha contado con la intervención del presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, quien ha destacado que para Málaga, "contar con un Puerto fuerte, competitivo y conectado con los mercados internacionales es una oportunidad estratégica para el conjunto de nuestro tejido empresarial".

"Tenemos que conseguir que cada vez más empresas, especialmente nuestras pymes, conozcan y aprovechen las posibilidades que ofrece el transporte marítimo para impulsar su internacionalización y abrirse a nuevos mercados", ha añadido Escribano, al tiempo de señalar que "el papel de las empresas portuarias y de asociaciones como Acemar es fundamental, porque son quienes hacen posible que esa conexión entre las empresas malagueñas y el exterior sea una realidad".

"Desde la Cámara queremos seguir trabajando junto al Puerto, Acemar y el resto de agentes económicos para aprovechar todo el potencial que tenemos y seguir haciendo de Málaga una provincia más abierta, competitiva y conectada con el mundo, ha agregado.

Asimismo, el director de la Autoridad Portuaria de Málaga, José Moyano, ha destacado las "grandes inversiones" que transformarán el puerto en los próximos años, por lo que "la exigencia no solo será la de atender los tráficos, sino también de hacerlo de forma eficiente mientras nos preparamos para un futuro que ya está aquí".

De este modo, ha añadido que "esto sólo ha sido posible con el compromiso de las empresas que conforman la comunidad portuaria, la cual sigue creciendo gracias a la gestión de Acemar, con el objetivo de seguir contribuyendo al crecimiento y expansión de la economía de nuestra ciudad".

Uno de los momentos destacados de la jornada ha sido la entrega de premios del primer Concurso de Fotografía Marítima Portuaria de Acemar, una iniciativa destinada a "acercar la realidad del Puerto de Málaga a través de la fotografía".

El primer premio, por la imagen 'Cielo de fuego', ha recaído en Alisea Battenti, de Pérez y Cía, patrocinado por Cajamar; el segundo, por 'Despertares', en Jorge Martín Díaz de Espada, de Medlog (Grupo MSC), patrocinado por Acemar; y el tercero, por 'Dos miradas, un mismo horizonte', en Ting Chen, de la Fundación Málagaport, patrocinado por la Fundación Málagaport. Además, el jurado ha concedido dos accésits a José Manuel Vargas Rodríguez y Carlos López Padilla, ambos de la Autoridad Portuaria de Málaga.

En contexto, la jornada ha tenido también un carácter "especialmente emotivo" con el homenaje a Jerónimo Pérez Casero, presidente de Acemar entre 2006 y 2019 y de la Cámara de Comercio de Málaga entre 2002 y 2019. La asociación ha querido reconocer "su dedicación a ambas instituciones y su contribución al tejido empresarial malagueño", en un acto celebrado precisamente en la sede de la Cámara, que este año conmemora su 140 aniversario.

Durante la presentación del homenaje, el responsable de Comunicación de Acemar, Manuel García, ha destacado que Pérez Casero dejó "una huella profunda en la historia de nuestra asociación y en el tejido empresarial de Málaga".

García ha subrayado su compromiso con la representación colectiva, la defensa de los intereses del sector portuario y el fortalecimiento de las instituciones empresariales. Asimismo, ha valorado que su dedicación a Acemar y a la Cámara respondió a una misma manera de entender el compromiso, "trabajar por Málaga, sus empresas, su economía y su futuro".

El reconocimiento quiso destacar no solo los años de presidencia, sino también la forma de ejercer esa responsabilidad. "Las presidencias tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. Pero el reconocimiento y el agradecimiento no tienen fecha de caducidad", ha señalado García.

En suma, el presidente de Acemar, César Cegarra, hizo entrega a Paloma Pérez, sobrina de Jerónimo Pérez Casero, de un presente conmemorativo en nombre de la asociación, puesto que el homenajeado no pudo asistir al acto.

Al evento también asistió el comandante naval de Málaga, Javier Ruiz; la directora gerente de la Fundación Málagaport, Pilar Fernández-Fígares; y el responsable de Supervisión y Gestión de Mundo Marino en Málaga, Gerardo Galván.

Con esta Asamblea, Acemar ha reafirmado su compromiso de "seguir fortaleciendo la representación de las empresas consignatarias y portuarias, promoviendo la cooperación y contribuyendo al desarrollo del Puerto de Málaga y de toda su comunidad empresarial".