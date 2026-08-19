Una delegación institucional visita la nueva nave de cargas refrigeradas de PTP Group en La Cabezuela (Cádiz)

Archivo - Nave de PTP Group en La Cabezuela-Puerto Real. ARCHIVO. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una delegación institucional ha visitado la nueva nave de cargas refrigeradas de PTP Group, ubicada en la dársena de La Cabezuela-Puerto Real, perteneciente a la Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).

La jornada, dirigida por Diego Nieves, Country Manager de PTP en España, ha permitido conocer de primera mano esta nueva infraestructura logística, destinada al almacenamiento y gestión de mercancías refrigeradas y congeladas y que supone una importante apuesta de la compañía por el Puerto de la Bahía de Cádiz, tal y como ha indicado en una nota la APBC.

La nueva instalación forma parte de una inversión global de aproximadamente 35 millones de euros, destinada a instalaciones, equipamiento y maquinaria. Cuenta con una capacidad de 20.000 posiciones de palés entre mercancía congelada y refrigerada y dispone de diez puertas para la operativa de camiones contenedores.

El complejo incorpora además un Centro de Control Fronterizo para productos cárnicos y vegetales, y está preparado para trabajar con diferentes tipos de tráficos, incluyendo mercancías procedentes de buques convencionales reefer, buques Ro-Ro y contenedores.

Asimismo, las instalaciones están diseñadas para atender grupajes procedentes del norte de África y contarán con almacenes aduaneros y espacios para mercancías en tránsito, ofreciendo nuevas soluciones logísticas a empresas vinculadas al transporte y distribución de productos refrigerados.

La puesta en marcha de esta nueva infraestructura tendrá también un impacto en el empleo, con una previsión de alrededor de 35 puestos de trabajo directos y una cifra similar de empleos indirectos asociados a la actividad.

Durante la visita, el Country Manager de PTP en España, Diego Nieves, ha explicado a los asistentes que la compañía se encuentra en la última fase de tramitación de las licencias necesarias para el inicio de la actividad, señalando que la previsión es comenzar a operar "a mediados de septiembre o comienzos de octubre".

Nieves ha destacado que esta nueva nave permite ofrecer "una solución logística integral" para las mercancías refrigeradas y congeladas, con unas instalaciones preparadas para atender distintos tipos de tráficos y "con una ubicación estratégica junto al puerto".

La nueva nave de cargas refrigeradas refuerza así la oferta logística de La Cabezuela-Puerto Real y amplía las posibilidades del Puerto de la Bahía de Cádiz para captar y desarrollar nuevos tráficos vinculados a la cadena logística de productos perecederos.

Esta delegación ha estado compuesta por la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez; el embajador de la República Argentina en España, Wenceslao Bunge; el cónsul de la República Argentina en Cádiz, Sergio Leonardo Servín; la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz, Juan José Ortiz; la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez y la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador.