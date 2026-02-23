Empresas consignatarias y estibadoras de Fimop se reúnen por primera vez en el Puerto de Málaga - MALAGAPORT

MÁLAGA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga ha acogido, por primera vez, la reunión de la Federación Ibérica de Empresas Estibadoras y Agentes Marítimos (Fimop), durante la cual se analizó la competitividad del sector marítimo-portuario en España y Portugal.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha dado la bienvenida en la Sala de Consejos a una veintena de representantes profesionales pertenecientes a Anesco, Asecob y asociaciones de los puertos portugueses de Sines, Lisboa, Douro y Leixões en un encuentro organizado por la Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias (Acemar), con la colaboración de la Autoridad Portuaria y la Fundación Málagaport.

Por su parte, el presidente de la Federación, Julio Carrasco, quien también desempeña la presidencia de la Asociación Española de Consignatarios de Buques (Asecob), ha destacado que "la colaboración entre ambos países es estratégica para defender los intereses comunes de las empresas de estiba y consignación de buques del ámbito ibérico".

Entre las principales medidas de actuación propuestas durante este encuentro, destacó el desarrollo de puertos eficientes, promoviendo medidas que permitan reforzar su posicionamiento en las cadenas logísticas internacionales, así como la modernización de las operativas y la adaptación normativa del sector relacionada con la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante con el objetivo de dotar al sistema portuario de un marco regulatorio actualizado y competitivo.

La Federación, que se reúne de forma bianual desempeña, además, un papel clave como interlocutora en procesos vinculados a las reformas de la estiba, la digitalización de los servicios portuarios y la sostenibilidad como medidas decisivas para el futuro del transporte marítimo y la logística.