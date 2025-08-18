La fase salida de la OPE acaba en Almería con 293.800 pasajeros embarcados, un 10% menos que en 2024

ALMERÍA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fase salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) ha finalizado en el Puerto de Almería con una afluencia de 293.843 pasajeros y 76.044 vehículos, lo que supone un descenso del diez por ciento en el número de pasajeros embarcados y del 7,6 por ciento en el número de vehículos con respecto a la misma fase de 2024.

El dispositivo coordinado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha anotado también una bajada en las rotaciones del 14,7 por ciento, pasando de 422 el pasado año a 360 en la presente edición, según ha indicado la Subdelegación en una nota.

En cuanto a las asistencias, se han producido este año 838 asistencias sociales, esto es, un cinco por ciento más que con respecto al pasado año. Las asistencias sanitarias han descendido un 31 por ciento, y las traducciones han aumentado un 34,3 por ciento, pasando de 798 en la pasada edición a 838 en el dispositivo de este año.

En el caso de los pasajeros, la suma de los nueve puertos de la OPE asciende a 1.720.799 pasajeros, un 3,5 por ciento más que el pasado año, de modo que el de Almería representa el 17 por ciento del total.

En esta variable, el puerto de Algeciras (Cádiz) vuelve a estar por encima de resto, con 977.821 viajeros, el 56,8 por ciento del total nacional y un cinco por ciento más que los contabilizados en las instalaciones algecireñas durante el dispositivo del pasado año, mientras que el de Almería es el segundo.

La OPE 2025 arrancó el pasado 15 de junio la primera fase de salida, que registró la mayor concentración de pasajeros y vehículos en el primer fin de semana de agosto, cuando se superaron los 1,2 millones de viajeros y los 300.000 vehículos en los cinco puertos andaluces, casi un tres por ciento más que en 2024, sin que se hayan producido incidencias resaltables, tanto en las carreteras como en los puertos de enlace con África.

El pasado sábado 16 de agosto dio comienzo la fase de retorno, que se cerrará el próximo 15 de septiembre, cuando se dará por concluida esta Operación Paso del Estrecho 2025, con unas previsiones que apuntan a un aumento del cinco por ciento en el número de vehículos respecto al año anterior y a un ascenso más moderado en el número de pasajeros, que podría situarse en torno al cuatro por ciento.

La 36 edición de la OPE, coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, contempla un amplio dispositivo en el que se involucran numerosos organismos de la Administración como Puertos del Estado y la Dirección General de la Marina Mercante, pertenecientes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad; o las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno donde se ubican los puertos de embarque.

El Plan Especial de la OPE, que comprende nueve puertos, de los que cinco andaluces --Algeciras y Tarifa, en Cádiz; Almería, Málaga y Motril (Granada), Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), Ceuta y Melilla-- podrán aplicar una serie de medidas especiales donde durante las jornadas de mayor tráfico, como la intercambiabilidad de billetes, que ayuden a agilizar al máximo el embarque de los pasajeros.