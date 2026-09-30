La finca del antiguo faro de Garrucha (Almería) saldrá otra vez a subasta con una rebaja del 15%

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ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha acordado la celebración de una segunda subasta pública de la parcela que alberga el antiguo faro de Garrucha y la construcción anexa, con una reducción del 15% del precio de salida con respecto a la primera convocatoria.

Fuentes de la entidad portuaria han indicado a Europa Press que la fecha de esta nueva subasta se publicará próximamente y, para la misma, se admitirán de forma simultánea ofertas en sobre cerrado y pujas verbales en acto público.

La primera subasta sobre esta finca, que se ubicada en el Paseo de la Marina número 5 de Garrucha, quedó desierta el pasado mes de abril al no recibir ofertas para hacerse con el espacio, que ocupa una superficie de 4.522,7 metros cuadrados, de los que 349 corresponden a la edificación.

De acuerdo con las bases, se mantendrán todas las condiciones y obligaciones con respecto la subasta original salvo el precio mínimo de salida, que se rebaja un 15 por ciento tal y como estaba planteado. El precio mínimo en la primera subasta fue de 2.673.546,65 euros, IVA excluido.

Con la liberación de este bien patrimonial, que lleva cinco años sin operatividad, la Autoridad Portuaria pretende obtener unos ingresos que revertirá en el desarrollo de obra portuaria para la atracción de inversión e incremento de tráfico portuario.

UN FARO SIN USO DESDE 2021

El antiguo faro de Garrucha dejó de prestar servicio a la navegación en septiembre de 2021 al haber quedado integrado en el casco urbano, lo que impedía su función como señal marítima.

El faro fue sustituido por el de Mojácar y la APA inició en enero de 2024 los trámites para desafectar los terrenos del dominio público portuario estatal, un procedimiento que contó con los informes de la Subdirección de Ayudas a la Navegación de Puertos del Estado y de la Dirección General de la Costa y el Mar.

Puertos del Estado informó favorablemente en 2025 al considerar que los terrenos eran innecesarios para los fines portuarios y de señalización marítima, de modo que la parcela quedó incorporada al patrimonio de la APA, que planteó la venta como una vía para obtener ingresos destinados al desarrollo de obra portuaria, con el objetivo de "atraer inversión e incrementar el tráfico portuario".