El Gobierno autoriza una inversión de más de 48 millones para ampliar la capacidad del puerto de Málaga

Puerto de Málaga. - GOBIERNO DE ESPAÑA

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha autorizado este martes 3 la licitación de las obras para la prolongación del muelle 9 y relleno del muelle 8 para la creación de un nuevo muelle y explanada polivalente en el puerto de Málaga por un importe de unos 48,4 millones de euros --IVA no incluido--.

El objetivo de esta obra es "hacer frente al incremento en los tráficos de granel sólido en este puerto" y, más concretamente, al aumento experimentado por la operativa del agroalimentario y a las previsiones de crecimiento de este segmento, con una mayor línea de atraque y superficie de almacenamiento --más de 70.000 metros cuadrados adicionales--, que permitirán aumentar la capacidad operativa y logística del puerto de Málaga, según ha concretado el Gobierno a través de una nota.

La actuación desarrollará dos alineaciones de muelle formadas por cajones de hormigón armado. Por una parte, la prolongación del actual muelle 9 (M9) en unos 87 metros, lo que dotará a la terminal de un "espacio extra" para atender a dos buques portacontenedores simultáneamente. Y, por otra, la creación del nuevo muelle 8 (M8), de unos 263 metros de longitud.

Con este proyecto, el puerto de Málaga "aspira a consolidarse como enclave estratégico en el Mediterráneo para el comercio internacional de graneles agroalimentarios". Además, la obra comprende las demoliciones de los espigones Norte y Sur de la dársena pesquera y parte del dique de Poniente. También se procederá a la retirada y desmantelamiento del espaldón del actual muelle-dique de Poniente y de parte de la escollera que integra el cierre norte de la actual explanada del muelle 9.

En concreto, los trabajos correspondientes a este proyecto están incluidos en el Plan de Inversiones 2026-2030 de la Autoridad Portuaria de Málaga, pactado con Puertos del Estado, bajo la línea de inversión denominada "Cerramiento dársena pesquera y nuevo muelle nº8". El plan inversor Horizonte 2030 del sistema portuario de titularidad estatal contempla más de 130 millones de euros de inversión en el puerto de Málaga "para mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento".