El Gobierno licita por 48,4 millones las obras para crear un nuevo muelle y ampliar la capacidad del puerto de Málaga

Archivo - Puerto de Málaga en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID/MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras de prolongación del muelle 9 y relleno del muelle 8 del puerto de Málaga, una actuación que permitirá crear un nuevo muelle y una explanada polivalente. El proyecto cuenta con un presupuesto de 48,4 millones de euros, IVA no incluido.

Según recoge la referencia del Consejo de Ministros, consultada por Europa Press, la actuación responde al incremento del tráfico de graneles sólidos en el puerto malagueño, especialmente al crecimiento de las operaciones vinculadas al sector agroalimentario, así como a las previsiones de expansión de este segmento.

Para atender esta demanda, el proyecto contempla ampliar la línea de atraque y habilitar más de 70.000 metros cuadrados adicionales de superficie de almacenamiento. Esta nueva infraestructura permitirá incrementar la capacidad operativa y logística del puerto de Málaga.

La actuación desarrollará dos alineaciones de muelle formadas por cajones de hormigón armado: por una parte, la prolongación del actual muelle 9 (M9) en unos 87 metros, lo que dotará a la terminal de un espacio extra para atender a dos buques portacontenedores simultáneamente. Y, por otra, la creación del nuevo muelle 8 (M8), de unos 263 metros de longitud.

Además, la obra comprende las demoliciones de los espigones Norte y Sur de la dársena pesquera y parte del dique de Poniente. También se procederá a la retirada y desmantelamiento del espaldón del actual muelle-dique de Poniente y de parte de la escollera que integra el cierre norte de la actual explanada del muelle 9.

Los trabajos correspondientes a este proyecto están incluidos en el Plan de Inversiones 2026-2030 de la Autoridad Portuaria de Málaga, pactado con Puertos del Estado, bajo la línea de inversión denominada 'Cerramiento dársena pesquera y nuevo muelle nº8'.

El plan inversor Horizonte 2030 del sistema portuario de titularidad estatal contempla más de 130 millones de euros de inversión en el puerto de Málaga para mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento.