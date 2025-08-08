El Gobierno refuerza las inspecciones de mercancías en el puerto de Motril (Granada) con dos incorporaciones

MOTRIL (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

La Subdelegación del Gobierno central en Granada ha reforzado el servicio de inspección de mercancías en el puerto de Motril con la incorporación de dos nuevos efectivos al Puesto de Control Fronterizo (PCF). Esta medida permitirá mejorar los tiempos de respuesta en los controles sanitarios y reforzar la seguridad alimentaria de las mercancías que llegan a la dársena.

Según ha informado la Subdelegación en un comunicado este viernes, se trata de una inspectora de Sanidad Vegetal y de una auxiliar administrativa que se incorporarán a finales del mes de agosto para reforzar las labores de inspección en el puerto, que en la actualidad ofrece servicios siete días a la semana.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Monillo, ha señalado que la llegada de estas trabajadoras "responde al esfuerzo que está realizando el Gobierno de España y esta Subdelegación para dotar al Puerto de Motril de una estructura estable de inspección para atender sus demandas".

Con estas incorporaciones, el PCF de Motril contará con una plantilla de 13 trabajadores entre las áreas de Sanidad y Política Social y la de Agricultura y Pesca, han precisado.

Una estructura "que contribuye de manera decisiva a que el puerto de Motril avance. No en vano, en los primeros seis meses de 2025 se han cerrado con un crecimiento de algo más del 7% en el tráfico de mercancías, con casi 15 millones de toneladas movidas en el puerto, y esperamos que siga así el resto del año", ha señalado.

El PCF del puerto de Motril, que depende de la Subdelegación del Gobierno en Granada, a través de la Dependencia de Agricultura y Pesca, unidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, realiza los controles oficiales en frontera con terceros países en el ámbito de la sanidad vegetal.

Estos controles garantizan el cumplimiento de la legislación sobre alimentos y piensos, salud y bienestar animal, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, tanto en las operaciones de exportación como de importación de vegetales y productos vegetales.

Sus funciones principales son la inspección y expedición de certificados fitosanitarios en las exportaciones e importaciones de vegetales y productos vegetales, así como la detección y control de posibles problemas fitosanitarios en los puntos de entrada de viajeros.

Se trata de un "servicio esencial para asegurar que los intercambios comerciales con terceros países, fundamentalmente con Marruecos, se realicen con plenas garantías sanitarias", según han detallado desde la Subdelegación.

En lo que va de 2025, las instalaciones del PCF del puerto de Motril han registrado cerca de 10.000 inspecciones, un volumen que refleja la "relevancia estratégica de este enclave para la seguridad alimentaria y el comercio exterior de la provincia".

Además, el subdelegado ha destacado que "en estos momentos las instalaciones portuarias están afrontando, gracias al Gobierno de España, importantes mejoras como la que se está llevando a cabo en el PCF, el nuevo cuartel de la Guardia Civil en el puerto o la instalación de marquesinas fotovoltaicas y la nave de inspección de vehículos".

"Todas ellas con una inversión que supera los 4,4 millones de euros y que demuestran el interés del Gobierno de mejorar la calidad y eficiencia de estas instalaciones de carácter estratégico, tanto en las comunicaciones marítimas de mercancías como de viajeros", ha concluido Montilla.