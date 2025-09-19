India, Bangladesh, Marruecos y Sudáfrica crecen como socios comerciales del Puerto de Algeciras

Archivo - Buques de contenedores en el Puerto de Algeciras (Cádiz). - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Algeciras (Cádiz) ha registrado una actividad de 67,4 millones de toneladas durante los ochos primeros meses del año, un 4,9% menos que en el mismo periodo del año anterior, donde las exportaciones con los mercados de India, Bangladesh, Marruecos y Sudáfrica han crecido en agosto.

El tráfico de contenedores ha sumado entre enero y agosto 3,1 millones de Teus, un 2,6% menos, destacando en este apartado el volumen registrado en el último cuatrimestre, que con 1,7 millones de Teus es un 3,9% superior al segundo cuatrimestre de 2024, y un 16,5% más que en el primer cuatrimestre de 2025, según ha apuntado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en una nota.

Estos datos son fruto del incremento de actividad en APM Terminals Algeciras en el Muelle Juan Carlos I debido al progresivo despliegue de la Alianza Gemini, según ha corroborado la consultora Sea Intelligence en su último informe sobre el impacto en Europa de la reorganización de las alianzas navieras, recogido por la APBA.

Además, ha destacado el aumento de los contenedores llenos de importación/exportación, que han crecido un 5,8% respecto al mismo mes del año pasado, con una media de 1.247 unidades diarias y destacando por crecimiento los mercados de India, Bangladesh, Marruecos y Sudáfrica.

En este resumen de actividad de la Autoridad Portuaria, se ha hecho hincapié en el fin de la Operación Paso del Estrecho (OPE) que se ha desarrollado de forma "fluida y sin restricciones" para los camiones con mercancías entre Marruecos y Europa.

Así, continúa su senda ascendente el tráfico roro, con 86.510 unidades en el periodo OPE --entre el 15 de junio y el 15 de septiembre--, un 18% más, y acumulando 356.092 camiones entre enero y agosto, hasta un 7% más.

El buen comportamiento del Estrecho ha quedado reflejado del mismo modo en el tráfico de pasajeros y vehículos, que con 1,4 millones de personas y 320.000 vehículos en el último mes ha registrado "el mejor agosto de la historia de las terminales de pasajeros de Algeciras y Tarifa", según ha señalado la APBA, mientras que los datos acumulados superan los 4,6 millones de pasajeros, hasta un 7,6% más, y más de un millón de vehículos embarcados y desembarcados, en torno al 7,3% más.

En cuanto al resto de partidas, los Graneles Líquidos han sumado 19 millones de toneladas, un descenso del 4%; 204.917 toneladas los Graneles Sólidos, con un aumento del 29%, y 44 millones la Mercancía General, que cae también un 4,5%.

El suministro de combustible a buques ha acumulado un volumen de 1,9 millones de toneladas, una reducción del 15%, mientras que la pesca fresca descargada en las Lonjas de Algeciras y Tarifa ha crecido hasta los 862.000 kilos, con un aumento del 11,4%.