La Junta prevé acabar a finales de año las obras de modernización del puerto de Roquetas de Mar (Almería)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante la visita al puerto de Roquetas de Mar. - Marian León - Europa Press

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

Las obras de remodelación del puerto de Roquetas de Mar (Almería) en las que se invierten unos 2,5 millones de euros para renovar ocho pantalanes y el foso del varadero finalizarán antes de que acabe el año, según las estimaciones de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien ha visitado las instalaciones portuarias junto al alcalde del municipio, Gabriel Amat.

En una nota, Díaz ha resaltado que, con esta remodelación, el puerto de Roquetas de Mar "va a experimentar un salto de calidad sin precedentes gracias a unas instalaciones más modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades de los usuarios con la reforma de la dársena deportiva".

La titular andaluza de Fomento ha subrayado asimismo que las obras "han respetado en todo momento el día a día del puerto, intentando así interferir lo menos posible en su actividad", sentido en el que los trabajos han estados paralizados en verano hasta principios de septiembre.

Díaz ha incidido en "la apuesta estratégica del Gobierno de Juanma Moreno con sus puertos, que son piezas clave en el devenir económico, social y turístico de ciudades como Roquetas de Mar". Desde 2019, se han invertido en la mejora y modernización de las instalaciones portuarias cerca de seis millones de euros.

Así, ha anunciado que próximamente se destinarán 450.000 euros a "un proyecto de mejora del dragado del puerto de Roquetas, para abarcar un área más amplia que proporcione una mayor navegabilidad y accesibilidad al puerto y al muelle pesquero". De igual forma, se trabaja en dos proyectos: uno para la mejora de los locales comerciales y los accesos peatonales, y un segundo para mejorar la operatividad de la lonja.

MÁS ESPACIO PARA LA FLOTA

Las obras actualmente en ejecución supondrán la remodelación estructural de los ocho pantalanes de la dársena deportiva y la construcción de un nuevo foso de varadero con dos brazos de hormigón en masa, cimentados sobre sendas banquetas de piedras de escollera de 500 kilogramos. El foso deberá tener unas dimensiones de siete metros de ancho y 20 metros de largo para la inclusión de todas las embarcaciones actuales.

Esta renovación permitirá "ganar espacio y posibilitar que la flota pesquera pueda reparar sus embarcaciones dentro del puerto de Roquetas", en lugar de desplazarse a otros puertos donde cuenten con una infraestructura de izado de mayor capacidad.

El puerto de Roquetas de Mar cuenta actualmente con 245 atraques de gestión directa distribuidos en ocho pantalanes fijos de hormigón, una solución que se adoptó hace casi 20 años. Estos pantalanes cubren una superficie de aproximadamente 6.200 metros cuadrados.

La renovación prevista conservará la tipología existente, utilizando tableros de placa alveolar pretensada, diseñados específicamente para zonas marítimas. Además de la consejera y el alcalde, han visitado las obras el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Ignacio Álvarez-Ossorio; y la delegada territorial de Fomento en Almería, Dolores Martínez Utrera.