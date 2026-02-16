La Lonja de la Innovación de Huelva alcanza "una cifra récord", con más 400 actividades y 2.000 participantes

Evento en la Lonja de la Innovación del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Lonja de la Innovación, impulsada por el Puerto de Huelva en colaboración con Telefónica, ha logrado en el ejercicio 2025 "cifras récord" como primer nodo Fiware portuario mundial, en su capacidad para atraer y retener talento innovador, con la organización de 436 actividades y la participación de 2.033 asistentes.

Según ha indicado el Puerto en una nota de prensa, este espacio se consolida como "punto de referencia" para emprendedores, mentores, empresas y administraciones, que se plantean el reto de la transformación digital y la innovación en el sector portuario y logístico.

De este modo, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha mostrado su satisfacción con la memoria de actividades de este nodo de innovación. "Los datos reflejan el gran dinamismo de este espacio, que contribuye a generar sinergias entre empresas y emprendedores, que en muchos casos culminan con la puesta en marcha de nuevos proyectos innovadores, orientados a la mejora de los procesos productivos, especialmente de la operativa portuaria y la logística", ha asegurado Santana.

Así, la actividad de La Lonja de la Innovación ha registrado 78 acciones de dinamización para fortalecer el ecosistema local de empresas; 46 acciones de contactos de negocio entre startups y el Puerto de Huelva y 67 actividades de aceleración, que consisten en trabajo directo con startups (empresas de nueva creación y base tecnológica); 47 visitas de empresas, instituciones y delegaciones; 53 actividades de formación; 25 eventos para generar oportunidades y 21 acciones networking.

En cuanto a las empresas multinacionales, pymes startups y emprendedores vinculados al nodo ha sido de 32 en el año 2025, una cifra que muestra un crecimiento destacado, frente a las 113 empresas en el periodo 2022-2025.

Por otro lado, "un hito relevante" del año pasado ha sido la obtención de la tercera estrella y título Fiware iHub Premium, lo que le ha permitido entrar en la élite global de espacios hubs Fiware. Así, la Lonja de la Innovación ha acreditado disponer de capacidades avanzadas en formación especializada, acompañamiento técnico a empresas y startups, y soporte para la certificación y despliegue de soluciones basadas en estándares europeos.

Asimismo, la Lonja de la Innovación ha conectado a un amplio espectro de participantes como empresas consolidadas, startups emergentes, administraciones públicas, universidades, puertos y agentes del conocimiento. Esta diversidad de perfiles refleja la capacidad del nodo para generar valor en múltiples dimensiones del ecosistema de innovación. El número de organizaciones vinculadas a las acciones de la Lonja de la Innovación ha ascendido a 538 en el año 2025, un número que supera las 932 organizaciones desde el año 2022.

En relación al impacto territorial, la Lonja de la Innovación ha organizado 210 actividades en Huelva; 184 online; 34 en otras provincias de España y ocho internacionales.

El Puerto de Huelva puso en marcha en abril de 2022 la Lonja de la Innovación, el primer nodo fiware portuario de carácter mundial, situado en la primera planta del edificio de la nueva lonja pesquera. Desde ese momento, la Lonja ha trabajado firmemente en la organización y promoción de soluciones basadas en esta tecnología.

En el año 2022, consiguió el reconocimiento como nodo de innovación tecnológica por la Unión Europea. En 2023, La Lonja recibió su primera estrella, y en el año 2024, la segunda y en mayo del año 2025 ha sumado una tercera y última estrella Fiware. De esta forma, este nodo tecnológico ha alcanzado la máxima categoría dentro de la red internacional de Fiware iHubs al obtener el título de Fiware iHub Premium.