Málaga reúne al sector portuario y turístico para impulsar la innovación y la conexión de los puertos con los destinos

Foro de Innovación en los Puertos Náuticos y de Cruceros de Andalucía y Mar de Alborán celebrado en la Sala José de Gálvez y Gallardo de la Autoridad Portuaria de Málaga bajo el título 'Mares de oportunidad: el eje de la innovación en el turismo marítimo' - MÁLAGAPORT

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La innovación portuaria y su capacidad para generar nuevas oportunidades para el turismo marítimo han centrado el Foro de Innovación en los Puertos Náuticos y de Cruceros de Andalucía y Mar de Alborán, celebrado esta mañana en la Sala José de Gálvez y Gallardo de la Autoridad Portuaria de Málaga.

Bajo el título 'Mares de oportunidad: el eje de la innovación en el turismo marítimo', el encuentro ha reunido a representantes de puertos, instituciones, empresas y del ámbito académico para "compartir experiencias y explorar soluciones que mejoren los servicios portuarios y su conexión con los destinos", según ha concretado la Fundación Málagaport a través de una nota.

Organizado por Suncruise Andalucía y Mar de Alborán y la Autoridad Portuaria de Málaga, con el apoyo de la Junta de Andalucía, el foro ha combinado "conversaciones profesionales, la presentación del caso de éxito del Proyecto Nexus y la entrega de los premios de la quinta edición del Open Innovation Challenge Prize, desarrollada con la colaboración de espacio_Res".

En concreto, la apertura institucional ha contado con el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio Basabe, y la directora general de Ordenación del Turismo y la Hostelería de la Junta de Andalucía, Estrella Díaz Sánchez.

Por su parte, Rubio ha destacado que "la innovación debe traducirse en mejoras concretas para quienes operan en los puertos, para quienes los visitan y para las ciudades que los acogen. Compartir experiencias entre enclaves nos permite identificar soluciones útiles y avanzar en una relación más estrecha entre la actividad portuaria y el destino".

Díaz ha señalado que "los puertos náuticos y de cruceros son puertas de entrada a Andalucía y una oportunidad para conectar al visitante con la riqueza cultural, gastronómica y natural de nuestro territorio. La colaboración entre instituciones y empresas es fundamental para que la innovación se traduzca en una oferta turística de mayor calidad, más accesible y sostenible".

Tras la inauguración, la directora gerente de Suncruise Andalucía y Mar de Alborán, Esther Molina Crespo, ha presentado el proyecto Open Innovation Challenge Prize, que "conecta necesidades planteadas por los puertos con propuestas del ecosistema innovador".

"El valor de la innovación abierta está en partir de un problema real y reunir a quienes pueden contribuir a resolverlo. Desde Suncruise queremos facilitar ese encuentro y ayudar a que las ideas avancen hacia soluciones aplicables, con continuidad y capacidad de generar valor para los puertos y sus destinos", ha explicado Molina.

La primera conversación de la jornada, 'Innovación en los puertos', ha estado moderada por el gerente de Acemar-Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Málaga, Juan José Sibina Calderón, y ha contado con el responsable de Innovación de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Juan Antonio Herrera Salas, y el responsable de Tecnología de la Autoridad Portuaria de Huelva, José Hernán.

El bloque ha situado el foco en la transformación de la actividad portuaria y en el intercambio de experiencias entre sus responsables de innovación y tecnología, dentro de una jornada orientada a "acercar las necesidades de los puertos a las capacidades de empresas y profesionales".

A continuación, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía ha presentado el Proyecto Nexus como caso de éxito, incorporando al programa una experiencia práctica para ilustrar las posibilidades de la innovación aplicada al sector.

La segunda conversación, 'La innovación y su interacción con el destino', ha ampliado el análisis hacia la relación entre la actividad portuaria y la oferta turística del territorio. Moderada por la directora gerente de la Fundación Malagaport, Pilar Fernández-Fígares, ha reunido a la general manager de Sevilla Cruise Port, Beatrice Rasmini; la directora de Embajadores de Málaga, Lourdes Millán; y Vicente Ferrero Muñoz, PhD, FHEA, de la Universidad Europea.

De este modo, la composición de la mesa ha permitido incorporar las perspectivas de la gestión de una terminal de cruceros, las experiencias en destino y el ámbito académico, poniendo en relación la innovación portuaria con los servicios y propuestas que encuentra el visitante al desembarcar. Con este bloque, el foro ha conectado la mejora de los procesos y servicios de los puertos con uno de sus principales objetivos turísticos, "facilitar que la llegada por mar se convierta en una experiencia vinculada al destino y a sus empresas".

La quinta edición del Open Innovation Challenge Prize, desarrollada con la colaboración de espacio_Res, ha ocupado el tramo final del encuentro, con la presentación de los retos impulsados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y la Autoridad Portuaria de Almería, la lectura de las actas del jurado, la entrega de premios y la exposición de las propuestas ganadoras.

El jefe del Departamento de Tecnología de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Miguel Camacho Martín, ha presentado el reto 'Identidad digital segura para el ecosistema portuario andaluz', cuyo reconocimiento ha recaído en Signicat. Su propuesta plantea una verificación remota de la identidad mediante distintas tecnologías y mecanismos que "permiten adaptar la solución a las necesidades de los servicios portuarios y sus usuarios".

La oferta tecnológica de Signicat incluye soluciones de videoidentificación certificadas por el Centro Criptológico Nacional (CCN) y de verificación de documentos de identidad mediante NFC, junto con otros mecanismos de identificación digital ya disponibles y la posibilidad de incorporar las futuras carteras digitales europeas. Este enfoque "permite combinar distintas vías de verificación de la identidad por medios digitales dentro de una solución amplia y flexible".

El segundo reto, 'Conectando el Puerto de Almería con la ciudadanía', ha sido presentado por Jorge Perals, gerente de la Fundación Bahía Almeriport, y ha reconocido a Sebka Technology por su propuesta 'Almería, Puerto Vivo. Historias que conectan el mar y la ciudad'.

El proyecto propone convertir el entorno portuario y su conexión con la ciudad en una experiencia de descubrimiento que haga visibles su historia, patrimonio, actividad económica, profesiones, cultura y retos ambientales. Para ello, plantea una red de historias y personajes digitales vinculados a lugares reales, accesible mediante un teléfono móvil. Ciudadanos y visitantes podrán localizar distintos puntos de experiencia y, al llegar a ellos, "descubrir personajes históricos o contemporáneos integrados mediante realidad aumentada en el espacio que están visitando".

Asimismo, los contenidos permitirán que un personaje histórico relate lo sucedido en un lugar, que un trabajador explique el funcionamiento actual del puerto o que un especialista acerque sus retos de sostenibilidad. La propuesta contempla también personajes vinculados al turismo que puedan ofrecer una primera bienvenida a los cruceristas, conectando el recorrido desde el puerto hacia la ciudad y desde la ciudad hacia el puerto.

En suma, la jornada ha concluido tras una mañana de intercambio profesional en la que Suncruise ha conectado la innovación tecnológica con "la gestión portuaria, la experiencia turística y la relación de los puertos con sus ciudades". El encuentro "refuerza su línea de trabajo para promover la cooperación entre los puertos de Andalucía y Mar de Alborán y acercar sus necesidades al ecosistema empresarial e innovador".