Más de 124.000 pasajeros pasan por las instalaciones portuarias almerienses en el marco de la OPE desde su inicio

Vista general del Puerto de Almería. - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho (OPE), conocida en Marruecos como Operación Marhaba --'bienvenido', en árabe--, impacta "positivamente" en el Puerto de Almería en 2026. Desde que se iniciara el pasado 15 de junio y hasta este martes, 14 de julio, han embarcado y desembarcado en las instalaciones portuarias almerienses 124.193 pasajeros y 31.248 vehículos, lo que representa un crecimiento del seis por ciento y 7,5 por ciento, respectivamente, sobre el mismo periodo de 2025.

Estos datos consolidan el "papel estratégico" del Puerto de Almería en el mayor desplazamiento estacional de viajeros en Europa y "uno de los mayores del mundo", siendo el segundo en tráfico de pasajeros en las conexiones marítimas entre el continente europeo y el norte de África en este dispositivo, que se prolonga hasta el 15 de septiembre, según ha precisado la Autoridad Portuaria de Almería en una nota.

La apuesta de los viajeros por el Puerto de Almería para sus desplazamientos durante la OPE, que representa en torno al 65 por ciento de los pasajeros anuales del Puerto de Almería, tiene un "impacto directo" en las arcas de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), puesto que supone "la mitad de sus ingresos al año".

"Las cifras positivas de la Operación Paso del Estrecho redundan en beneficio del puerto y también de la ciudad de Almería, ya que garantizan unos ingresos que nos permiten avanzar y seguir invirtiendo en obra portuaria y en la apertura puerto-ciudad", ha señalado la presidenta de la APA, Rosario Soto.

La Operación Paso del Estrecho en el Puerto de Almería, que conecta Europa con Melilla, Nador (Marruecos), Orán y Ghazaouet en Argelia, cumple los objetivos de "fluidez en los embarques, puntualidad en las salidas y seguridad".

Así lo ha constatado la presidenta de la APA, quien ha presenciado los embarques nocturnos, cuando coinciden, en apenas dos horas y media, cinco salidas por parte de las cuatro navieras --Baleària, Armas Trasmediterránea, GNV y AML-- que operan en las instalaciones portuarias.

"A ello han contribuido las mejoras que hemos realizado en el puerto de cara a esta OPE, especialmente la reorganización de los preembarques cambiando su orientación, que está agilizando de manera eficiente el paso de los vehículos hacia los buques", ha trasladado la presidenta, quien agradece la labor de todos los empleados públicos de la APA, especialmente del Área de Explotación y Policía Portuaria, así como de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de navieras, que "están llevando a cabo un trabajo excelente".

Otra de las mejoras ejecutadas por la autoridad portuaria y con resultados positivos visibles es la puesta en valor de zonas de sombras en el Puerto de Almería y su adaptación como área infantil. El tinglado, rehabilitado, se ha convertido en el lugar de espera favorito, especialmente, para los más pequeños. En este sentido, la APA ha instalado porterías de fútbol donde niños se concentran para jugar mientras esperan para embarcar.

"En el Puerto de Almería trabajamos para dar las mejores prestaciones, además de en términos logísticos también en servicios pensando en las personas y, sobre todo, en los pequeños de las familias, amenizando su espera; según nos dicen los padres, la zona de juego ha sido un gran acierto, ya que, después de largas horas de coche para llegar al puerto desde su lugar de residencia, los niños agradecen tener un lugar donde jugar. Si los niños están bien la espera para emprender el viaje marítimo es más confortable para la familia", ha apuntado Soto.

Para la OPE 2026 y con el doble objetivo de la APA de dar el mejor servicio a los pasajeros y tener un retorno financiero positivo que posibilite nuevas inversiones, la Autoridad Portuaria de Almería ha realizado el "mayor esfuerzo logístico e inversor de los últimos años".

En este sentido, la APA ha invertido cerca de 1,6 millones de euros, un 37 por ciento más que en 2025, continuando la "modernización y reordenación" de las instalaciones portuarias emprendidas hace tres años. Las mayores partidas económicas han estado destinadas a la mejora de instalaciones, con un 52 por ciento del total, y al refuerzo de los recursos humanos, que supone un 38 por ciento del presupuesto.