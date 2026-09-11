Más de 20 empresas se interesan por la fase principal del Puerto-Ciudad de Almería antes de presentar sus ofertas

Representantes de empresas acuden a la visita técnica para la licitación de obras de la fase principal del proyecto Puerto-Ciudad de Almería. - APA

ALMERÍA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 representantes de una veintena de empresas han acudido a la visita técnica organizada por la Autoridad Portuaria de Almería (APA) en el marco de las licitación de obras para la fase principal del proyecto Puerto-Ciudad, que contempla un presupuesto de ejecución de 24,3 millones de euros, y para la que se podrán presentar ofertas hasta el próximo 1 de octubre.

La visita efectuada el pasado día 8, que ha estado guiada y atendida por los jefes de los departamentos de Infraestructuras e Innovación y Planificación Estratégica, Antonio Ferrer y Alejandro Martínez, respectivamente, ha tenido "gran acogida" y ha permitido recorrer las cuatro hectáreas de dominio público portuario que se adecuarán y urbanizarán para su apertura a la ciudad de Almería.

El proyecto de ejecución de las actuaciones en el frente litoral en espacios puerto-ciudad de Almería, al que se refiere la fase principal, incluye la mejora del estado y urbanización del Muelle de Levante, así como la demolición del espaldón actual para lograr una panorámica del Cable Inglés, según ha recordado la APA en una nota.

También encara la reurbanización de la zona de las Almadrabillas, desde el puente peatonal de conexión con el Muelle de Levante, que se ampliará, hasta la zona del Club de Mar, el entorno del Cable Inglés, y el paseo marítimo.

Este proyecto define todas las actuaciones necesarias para desarrollar la zona de servicio de dominio público portuario de los espacios destinados a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad de acuerdo con la Delimitación de Usos y Espacios Portuarios (DEUP) del Puerto de Almería.

Se trata de la cuarta jornada de este tipo que organiza, siendo las anteriores las referentes a las licitaciones de la ampliación del Muelle de Pechina, la envolvente de la estación marítima y la instalación de la planta solar fotovoltaica de un megavatio en Ribera I.

La APA programa estas visitas, aconsejadas por su cuerpo técnico, especialmente por la complejidad técnica de la actuación o inversión que realiza la autoridad portuaria en la obra y, sobre todo, en aras de la transparencia, con objeto de responder de forma igualitaria las dudas técnicas que hayan podido surgir en el proceso de estudio del proyecto a los licitadores.