Motril (Granada) celebrará una Jura de Bandera para personal civil con la fragata 'Álvaro de Bazán' como escenario

Cartel de la Jura de Bandera en Motril. - MINISTERIO DE DEFENSA

MOTRIL (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El muelle de Graneles del puerto de Motril (Granada) acogerá el próximo sábado 12 de diciembre a las 11,00 horas una Jura de Bandera para personal civil organizada por la Armada, con la fragata 'Álvaro de Bazán' (F-101) como telón de fondo y con la colaboración del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria de Motril.

La fecha no es casual; y es que ese mismo día se cumplen exactamente 500 años del nacimiento en Granada de Álvaro de Bazán, capitán general de la Mar Océano y uno de los marinos más brillantes de la historia de España, recordado como el 'marino invicto'.

Podrán jurar Bandera hasta 500 ciudadanos españoles mayores de 18 años que no lo hayan hecho en los últimos 25 años. El plazo de inscripción finaliza el 27 de noviembre y existen dos vías para apuntarse, la inscripción digital, para quienes dispongan de DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve, y la descarga del formulario en papel, que puede entregarse en cualquier oficina de registro o en la Subdelegación de Defensa en Granada.

Toda la información está disponible en el portal del Ministerio de Defensa (defensa.gob.es), en el apartado Juras de Bandera. Los jurandos inscritos podrán asistir al acto acompañados de sus familiares e invitados.

La Jura de Bandera es uno de los actos más solemnes y emotivos que puede vivir un ciudadano: un compromiso público con España y con sus valores constitucionales, que refuerza los lazos entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Motril ya lo vivió en octubre de 2018, cuando más de quinientas personas juraron Bandera a bordo del buque 'Juan Carlos I'.

La gran protagonista de la jornada será la fragata 'Álvaro de Bazán', que llega a Motril tras uno de los despliegues más exigentes de su historia: 161 días en el océano Pacífico y en aguas de América, cerca de 30.000 millas recorridas --el equivalente a 1,3 vueltas al mundo-- y cuatro grandes ejercicios internacionales. Entre ellos RIMPAC 2026, considerado el mayor ejercicio marítimo internacional del mundo, celebrado en aguas de Hawái con la participación de más de una treintena de países.

Con 146,7 metros de eslora y cerca de 6.000 toneladas de desplazamiento, la 'Álvaro de Bazán' es la primera de las cinco fragatas de la clase F-100 y el primer buque de la Armada dotado del sistema de combate AEGIS, que le permite proteger a toda una fuerza naval frente a amenazas aéreas.

Alcanza los 28 nudos, dispone de 48 celdas de lanzamiento vertical de misiles, un cañón de 127 milímetros y un helicóptero SH-60B Seahawk, y la tripulan alrededor de doscientos hombres y mujeres. Su lema recoge el del propio almirante: 'Rey servido y Patria honrada'.