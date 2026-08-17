La OPE roza los 302.000 pasajeros embarcados en Almería, casi un 2,7% más que en 2025

Puerto de Almería. - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

ALMERÍA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso de Estrecho (OPE) ha dado por cerrada su fase de salida tras los dos primeros meses en funcionamiento con un total de 301.782 pasajeros y 78.054 vehículos embarcados en Almería, lo que supone un incremento de casi un 2,7 por ciento con respecto el pasado año.

El puerto de Almería se ha situado como segundo puerto de referencia a nivel nacional tras el de Algeciras (Cádiz) en cuanto al tránsito registrado, según ha indicado la Subdelegación de Gobierno en una nota.

En total, desde el pasado 15 de junio y hasta el pasado, 15 de agosto, se han realizado en el puerto de Almería un total de 351 rotaciones de buques, un 2,5 por ciento menos que en 2025.

Igualmente, se han registrado 939 asistencias sociales, y 858 traducciones, por el personal contratado por la Administración General del Estado, también se han atendido 519 viajeros por el personal sanitario ubicado en el recinto portuario.

El 84 por ciento de los viajeros ha utilizado la ruta Almería-Nador, en tanto que el 12 por ciento de los pasajeros ha viajado con destino al puerto de Melilla y el cuatro por ciento restante se ha dividido entre los puertos argelinos de Orán y Ghazaouet.

En el tránsito total de vehículos y pasajeros en la fase de salida de la OPE, el puerto de Almería ha representado el 18 por ciento del total.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha felicitado a los integrantes del dispositivo "por la gran labor que han desarrollado, que ha permitido que el operativo se haya desarrollado sin apenas incidencias reseñables, facilitando la labor de dirección y coordinación del dispositivo en Almería, encomendado a esta Subdelegación del Gobierno".

La Operación Paso del Estrecho, dirigida por el Ministerio del Interior y coordinada por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, pretende facilitar una respuesta adecuada y proporcionada a la demanda de servicios e infraestructuras que supone el tránsito de miles de personas por los puertos españoles.

En Almería, el dispositivo se ha planificado desde la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno, en colaboración con la Autoridad Portuaria del Puerto de Almería y en él han participado Capitanía Marítima, Sanidad Exterior, Policía Nacional, Guardia Civil, Jefatura Provincial de Tráfico y los servicios de Protección Civil y el distrito sanitario del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía.

También está integrado por los servicios de Protección Civil y Policía local del Ayuntamiento de Almería, Cruz Roja, así como las cuatro compañías navieras que han operado este año desde el puerto de Almería: Balearia, Armas-Trasmediterránea, GNV y AML.

El dispositivo también ha englobado la atención social y sanitaria a los viajeros en tránsito por el Puerto de Almería, prestada por personal del SAS y Cruz Roja y por el servicio de trabajadores sociales e intérpretes contratados por la Administración General del Estado.