La Operación Paso del Estrecho supera los 153.000 pasajeros en Almería, un 2,5% más que en 2025

Vehículo en las instalaciones del Puerto de Almería durante la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026. - APA

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026 ha contabilizado 153.257 pasajeros y 37.780 vehículos en el Puerto de Almería durante las primeras cinco semanas de la fase de salida, entre el 15 de junio y el 20 de julio, un 2,5 por ciento y un 2,2 por ciento más, respectivamente, que en el mismo periodo del año pasado.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Almería en una nota, el dispositivo continúa desarrollándose "con normalidad" y mantiene una "evolución positiva" respecto a 2025.

Durante la jornada del 20 de julio, el Puerto de Almería registró 7.572 pasajeros y 1.853 vehículos en la línea con Nador, además de 914 pasajeros y 220 vehículos con destino a Melilla. El tráfico diario ha alcanzado así los 8.486 pasajeros y los 2.073 vehículos, distribuidos en siete rotaciones.

Desde el comienzo del dispositivo, se han efectuado 185 rotaciones, cuatro más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 2,2 por ciento.

La línea Almería-Nador se ha mantenido como la principal conexión del puerto almeriense durante la OPE, con un tráfico acumulado de 126.871 pasajeros y 31.352 vehículos. Estas cifras suponen aumentos del 0,9 por ciento y del 1,2 por ciento, respectivamente.

Por su parte, la línea Almería-Melilla ha registrado un aumento del 34,1 por ciento en el número de pasajeros y del 32,3 por ciento en el de vehículos, lo que, según la Subdelegación, ha consolidado su recuperación respecto al año pasado.

En materia asistencial, los servicios desplegados dentro del dispositivo han prestado 21 asistencias sanitarias y 23 sociales durante la jornada del 20 de julio. Desde el inicio de la OPE se han contabilizado 308 asistencias sanitarias y 494 sociales.

La OPE 2026 se desarrolla gracias a la coordinación de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Almería, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Autoridad Portuaria, Salvamento Marítimo, Cruz Roja, los servicios sanitarios y el resto de organismos implicados.

El dispositivo tiene como objetivo garantizar un tránsito "seguro, ágil y asistido" para los miles de ciudadanos que utilizan diariamente el puerto almeriense en sus desplazamientos entre Europa y el norte de África.