El presidente de Puertos del Estado visita la Zona Franca de Cádiz para conocer sus proyectos de Economía Azul

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, con el delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González. - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha visitado la Zona Franca de Cádiz, donde ha sido recibido en la Sede Social por el delegado del Estado, Fran González, y ha conocido de primera mano la gestión y la actividad del Consorcio gaditano y sus proyectos en marcha e iniciativas de Economía Azul.

Según ha indicado la Zona Franca en una nota, Fran González, que ha estado acompañado de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha agradecido a Gustavo Santana su interés por el recinto fiscal gaditano y le ha puesto al día sobre la buena marcha en la cuenta de resultados, incidiendo especialmente en el nuevo modelo de industria 4.0 implantado por la Zona Franca de Cádiz y sus iniciativas en Economía Azul: la incubadora de alta tecnología Incubazul y el más reciente Blue Core, vivero de empresas 4.0.

Además, Gustavo Santana ha firmado en el Libro de Honor de la Zona Franca de Cádiz y se ha interesado por las recientes incorporaciones de empresas innovadoras al recinto fiscal gaditano, que ya alcanzan casi la treintena, además de la estrategia de captación del talento e impulso al emprendimiento que está llevando a cabo el Consorcio.

Por su parte, Fran González ha explicado estar "muy satisfecho por el interés que despiertan los proyectos de Economía Azul --Incubazul y Blue Core-- en todos los foros y entidades vinculadas al mar, a la innovación y al emprendimiento, como es el caso de Puertos del Estado".

"Siempre he insistido que creemos que es de gran importancia mantener relación constante, trabajo conjunto y compartir sinergias con entidades públicas y privadas para impulsar el desarrollo de la Economía Azul y también de la economía circular", ha añadido.

Gustavo Santana, por su parte, ha agradecido al delegado de la Zona Franca sus iniciativas y ha ofrecido compartir conocimientos y experiencias sobre Economía Azul entre ambas instituciones, destacando además el compromiso del sistema portuario estatal con la sostenibilidad y la innovación "como factores clave de resiliencia en un entorno de incertidumbre y de competitividad".