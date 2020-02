El Puerto de Algeciras (Cádiz) cierra 2019 con un movimiento de más de 5,1 millones de Teus

Publicado 03/02/2020 18:08:05 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Algeciras (Cádiz) movió el año pasado 5.119.456 Teus (contenedores estandarizados), lo que supone un crecimiento del 7,3 por ciento, ligeramente por encima de las previsiones iniciales, según ha confirmado el presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, que ha destacado que "se sigue creciendo en contenedores llenos de import/export, en un 14 y 8 por ciento, respectivamente".

Estos datos sitúan a la dársena del Estrecho como el principal puerto en este apartado en el Sur de la Península, convirtiéndolo en un potente dinamizador del comercio exterior del Andalucía y del país, según ha señalado.

Asimismo, ha indicado que el enlace marítimo del Estrecho para mercancías mantuvo su ritmo creciente con 367.814 camiones (más 8,6%), de los que 326.529 unidades optaron por la línea Algeciras-Tánger Med, por encima de la media de los últimos años. Por su parte, el pasaje sigue creciendo en las tres líneas del Estrecho --Algeciras-Ceuta, Algeciras-Tánger Med y Tarifa-Tánger Ciudad-- superando por primera vez los seis millones de personas, mientras que el de vehículos alcanzó 1.223.503 coches.

Todo ello ha llevado al tráfico total de 2019 a la cifra récord de 109,4 millones de toneladas de actividad, estando entre los cinco primeros de Europa. Más de 73 millones correspondieron a la Mercancía General (más 6,1%), que como ha resaltado Landaluce, "es la que ha tirado de los tráficos" ante la bajada en un 3,7 y 43,3 por ciento de los Graneles Líquidos y Sólidos, respectivamente. El suministro de combustible a buques o bunkering cerró en 2,2 millones de toneladas y la descarga de pesca fresca en las lonjas de Algeciras y Tarifa en 937 toneladas.

Landaluce, dentro del balance realizado, ha hecho referencia al ferrocarril, ya que desde que el pasado mayo el Puerto de Algeciras recuperara el tráfico de trenes de mercancías interrumpido en octubre de 2018 tras el derrumbe del terraplén sobre el Arroyo de las Tinajas, la actividad ferroviaria en la dársena del Estrecho se ha disparado operando 541 trenes de mercancías, un 16 por ciento más que el año anterior. En esos ocho meses el movimiento de contenedores ascendió a 15.624 Teus (más del 87%) entre tráficos multinaviera y cliente.

No obstante, ha afirmado que las mejoras de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla-Madrid evolucionan "a ritmo tremendamente lento y plazos preocupantes", sobre lo que Landaluce ha explicado que "el embudo no se encuentra en la financiación, sino en la tramitación de los proyectos".

Así, según ha explicado, los dos apartaderos que debe ejecutar ADIF entre Algeciras y Bobadilla con cargo al Fondo de Accesibilidad, cuentan con financiación disponible desde 2017 y aún no están en proceso de licitación. Además, el presidente de la APBA ha asegurado que estos dos apartaderos de 750 metros --fundamentales al no considerarse el desdoble de la vía-- "según dicen no podrán estar disponibles hasta dentro de tres años".

Landaluce ha indicado que "a esto hay que sumar que el tramo Algeciras-Córdoba necesita nueve apartaderos más para operar con garantías el creciente tráfico ferroviario que genera el primer puerto del país". Para intentar agilizarlo la APBA viene trabajando con ADIF a quien ha trasladado la necesidad de que se dé prioridad a la tramitación de estos proyectos, "porque la situación es preocupante".

En cuanto al Puesto de Inspección Fronteriza (PIF), Gerardo Landaluce ha insistido en que la situación a día de hoy está normalizada, y ha reconocido el "ingente" volumen de trabajo que sus trabajadores son capaces de sacar adelante.

No obstante, ha detallado la necesidad de cubrir de forma urgente las dos plazas de inspectores de mañana, cinco plazas de inspectores para la plantilla 24 horas y ocho de administrativo 24 horas para hacer frente al aumento de los tráficos del Puerto de Algeciras en general y al aumento del 30 por ciento en la carga de trabajo en Sanidad Vegetal que provoca la entrada en vigor del Reglamento Comunitario 2031/2016, en particular.